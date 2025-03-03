Культура

Приуроченные ко дню памяти Валентина Курбатова мероприятия пройдут в псковской областной библиотеке

Серия мероприятий, приуроченных ко дню памяти Русского Златоуста – писателя, критика Валентина Курбатова, состоится 5 и 6 марта в Псковской областной библиотеке, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Фото здесь и далее: Псковская областная библиотека имени Курбатова

«Курбатов изначально не прочитан. Не потому, что не читали. А потому, что попросту невозможно в одну жизнь вместить столько впечатлений и людей. Вместить и оставить в себе. Навсегда. До весеннего мартовского дня. И дальше», - говорил писатель, поэт, журналист, руководитель великолукского представительства псковской организации союза писателей России Андрей Канавщиков.

В среду, 5 марта, все желающие приглашаются на сборную экскурсию по кабинету Курбатова областной библиотеки. Гости мемориального пространства узнают о пути Псковского кудесника в литературу, о его друзьях и книгах, услышат истории времен юности Курбатова. Руководитель кабинета Мария Иванова представит участникам экскурсии экспонаты мемориального библиотечного пространства, в числе которых – книги из фонда библиотеки, дары читателей и товарищей критика. Желающих принять участие в мероприятии просят сообщить по e-mail kabinetkurbatova@pskovlib.ru (количество мест ограничено).

Кабинет Курбатова на постоянной основе проводит экскурсию с элементами викторины «Друзья, книги и дороги Валентина Курбатова». Мероприятие проводится для организованных групп по предварительным заявкам. Заявки принимаются по телефону: 8(8112) 72-22-21.

6 марта в 15.00 в актовом зале областной библиотеки состоится премьера литературно-музыкальной композиции «Давайте говорить о вечности» Влады Сегаль, студентки 3 курса специальности «Социально-культурная деятельность» ГБПОУ «Псковский областной колледж искусств им. Н.А. Римского-Корсакова». Регистрация обязательна и доступна по форме ниже (количество мест ограничено).

В марте 2024 года в рамках недели памяти Валентина Курбатова на площадке библиотеки имени Курбатова прошла премьера литературно-музыкальной композиции «Колесо жизни».

В 16.00 в Региональном центре президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина (каб. 204, 2 этаж) пройдет беседа «Курбатов: жизнь веры» с отцом Евгением, настоятелем храма Святой Великомученицы Анастасии Узорешительницы, прихожанином и другом которого был Валентин Курбатов.

Кроме того, 6 марта в 16.30 в кабинете Курбатова (1 этаж) состоится открытие выставки художественных работ Екатерины Васильевой «Мир счастливого воображения». Дизайнер-иллюстратор из Пскова – давний друг областной библиотеки, даритель и участник посвященных Валентину Яковлевичу мероприятий. Так, в 2022 году в день рождения Курбатова Екатерина Васильева передала в дар в кабинет Курбатова портрет критика, выполненный в технике линогравюры, а в 2023 году стала победителем II Всероссийского конкурса-акции изобразительного искусства «Курбатов на каждый день». На выставке «Мир счастливого воображения», название которой дали слова Валентина Курбатова, можно будет увидеть портреты критика, работы о Пскове и Пушкине, иллюстрации к стихам и многое другое.

6 марта на электронных ресурсах и в социальных сетях областной библиотеки стартует региональная просветительская онлайн-игра «Дорогами Курбатова». В течение года кабинет Курбатова будет публиковать посвященные Русскому Златоусту задания в рамках игры для учащихся 1-9 классов общеобразовательных учреждений Псковской области.