Культура

Галерею влюблённых создали на концерте в «Тригорском» псковские музыканты

Богатую классическую программу подготовили в честь Международного женского дня для жителей и гостей Святогорья псковские музыканты Марина Мариненко (сопрано), Эдуард Банько (тенор) и Валерия Дунюшкина (фортепиано). Концерт, который они назвали по строке из пушкинского стихотворения «Мадонна» — «Чистейшей прелести чистейший образец», был дан сегодня, 8 марта, в Государственном музее-заповеднике «Михайловское».

Марина Мариненко и Эдуард Банько. Фото здесь и далее: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, любителей вокальной музыки по традиции пригласили в мемориальную усадьбу «Тригорское», в дом соседей и приятелей ссыльного Пушкина Осиповых и Вульфов. Именно здесь, в Зелёной гостиной, обычно проводят камерные музыкальные и музыкально-литературные вечера. Так Пушкинский заповедник продолжает традицию домашнего музицирования — вида досуга, столь характерного в XIX веке для русских дворянских усадеб, как богатых столичных, так и скромных, провинциальных.

За фортепиано Валерия Дунюшкина.

Псковские музыканты развернули перед своими слушателями целую галерею мужских и женских образов, созданных русскими и зарубежными классиками, рассказали в «Михайловском». Открывал этот «парад влюблённых» разочаровавшийся герой вокальной миниатюры «Коварный друг» (автор этой пьесы — «дедушка русского романса», пушкинский современник Николай Титов). А за ним следовали и Орфей, герой оперы Глюка, даже в загробном мире верный свой Эвридике; и моцартовский Дон Жуан, искренне влюблённый во всех женщин разом; и Дон Кихот, сотворивший свою Дульсинею из мечты — его серенада из оперы советского композитора Дмитрия Кабалевского и по сей день чрезвычайно популярна у меломанов; многие, многие другие.

Праздничная программа была очень тепло принята слушателями, — особо отметили в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское».