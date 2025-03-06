Культура

В Австралии объявили итоги международного литературного конкурса к 225-летию Александра Пушкина

Церемония награждения победителей и лауреатов международного литературного конкурса «К нему не зарастёт народная тропа», посвящённого 225-летию со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, состоялась в здании генерального консульства Российской Федерации в Сиднее, сообщил ТАСС.

Фото: Архив ПЛН

Проект, организованный Международной академией русской словесности в Австралии, проводился в течение всего 2024 года и собрал участников из 43 стран мира. Организаторы поставили перед собой важные цели — сохранить и популяризировать русский язык, литературу и культуру в России и за её пределами.

Всего в конкурсе приняли участие 284 человека, представив свои работы в семи различных номинациях: художественная и документальная проза, поэзия, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, самодеятельное вокальное творчество и тележурналистика. Отдельный конкурс был организован для детей в возрасте от 4 до 18 лет, где участники соревновались в литературном творчестве, изобразительном искусстве и декламации.

Александр Сидоров, президент Международной академии русской словесности в Австралии, подчеркнул значимость проекта: «Эта церемония завершает очень масштабный проект, который мы проводили в течение 2024 года. Пушкинский конкурс стал пятым проектом нашей академии, направленным на сохранение и развитие русского культурного наследия».

Он отметил, что особенно впечатляющим стало участие представителей российских регионов, таких как Тульская область, Дальний Восток и Северная Осетия. География участников конкурса расширилась, охватывая более 40 стран, включая Австралию. Особо стоит отметить успешное выступление Республики Беларусь, чьи конкурсанты представили разнообразные работы, начиная от стихов и прозы и заканчивая произведениями из мраморной мозаики, куклами из капрона и изделиями из мыла.

Организационный комитет отметил высокую конкуренцию среди участников и тщательную работу жюри. По словам организаторов, победа в конкурсе была нелегкой задачей, поскольку каждое произведение оценивалось особенно внимательно. Тем не менее, каждый участник получил возможность проявить себя и получить новые знания, вдохновившись творчеством великого поэта.

Награждение победителей пройдет в различных городах России, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья. Уже сейчас академия готовится к новому проекту — международному конкурсу, посвящённому приближающемуся юбилею Великой Победы.