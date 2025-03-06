Культура

Петербургские бабушки споют традиционные псковские песни в библиотеке для незрячих

Показ нового камерного спектакля «Соль», ориентированного на семейную аудиторию, состоится 10 марта в библиотеке для незрячих в Санкт-Петербурге. Режиссер Александр Савчук и хореограф Ксения Петренко совместно с участницами Инклюзион.Школы представят необычные сказки, совмещающие фольклорные традиции XVI–XX веков и реальные истории петербургских бабушек.

В основе актерского состава выпускники первого набора Инклюзион.Школы, уже имеющие опыт участия в спектаклях «Ночи Холстомера», «Ли Бо» и «Маршруты», который три года шёл на новой сцене Александринского театра, пишет «Фонтанка».

В новом спектакле актрисы будут рассказывать сказки, петь, танцевать и делиться личными историями. Часть сказок взята из сборника Владимира Бахтина «Русская бытовая сказка», другие написаны специально для постановки. В спектакле будут звучать традиционные песни Псковской области.

Проект реализован при поддержке центра творческих проектов «Инклюзион», некоммерческой организации, занимающейся популяризацией инклюзивного и социального театра. В активе центра более 20 спектаклей, 4 номинации на премию «Золотая маска» и обширная гастрольная программа.