Культура

Кастинг актёров для участия в фестивале патриотической постановки пройдёт в Пскове 11 марта

Кастинг актеров для участия в фестивале патриотической постановки «Классика Победы. Память Поколений» пройдет 11 марта в Доме офицеров Пскова, рассказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей руководитель проекта Псковского регионального отделения Движения Первых Алексей Алексеев.

«Будет организован сбор экспертов, среди которых режиссёр проекта, режиссёр постановки фестиваля, а также председатель регионального отделения Движения Первых Мария Тучак и главный режиссёр Дома офицеров Анна Маратовна. Они войдут в состав экспертного совета», — уточнил Алексей Алексеев.

По его словам, в спектакле планируют задействовать порядка 50 актёров, помимо детских коллективов, участвующих в хореографических, вокальных и инструментальных номерах. Возраст участников ограничен рамками от 9 до 17 лет включительно.

Постановки в нескольких городах России будут основаны на семи реальных историях ветеранов Великой Отечественной войны, собранных из 13 регионов. Одна из историй принадлежит ветерану из Псковской области Михаилу Советову, проживающему в Палкинском районе.

Фестиваль состоится с 5 по 11 мая в 13 городах-героях и городах воинской славы. Каждый город представит свою версию спектакля по единому сценарию, однако режиссёры будут разные.

Для участия в кастинге нужно пройти регистрацию на платформе, заполнив соответствующую форму. Дети младше 14 лет смогут зарегистрироваться только с согласия родителей, в то время как старшие участники могут сделать это самостоятельно.

«Пока мы планируем провести кастинг в течение одного дня», — заключил Алексей Алексеев.