Культура

Централизованная библиотечная система Пскова победила в конкурсе практик в сфере национальных отношений

Централизованная библиотечная система Пскова одержала победу в седьмом Всероссийском конкурсе лучших практик в сфере национальных отношений. Победа была присуждена в номинации «Лучшие практики бюджетных учреждений муниципального, регионального и общероссийского уровней, Домов дружбы народов и Домов национальностей», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: правительство Псковской области / Фото с фестиваля «Книжная яблоня» в 2024 году

Успех библиотеке принес литературный фестиваль «Книжная яблоня», главная задача которого — привлечение внимания читателей к детским книгам и современным писателям. Этот проект способствует формированию интереса к чтению и расширению кругозора в области детской литературы.

Победители конкурса будут приглашены на VI Общероссийскую конференцию «Устойчивое развитие этнокультурного сектора», где смогут поделиться своими достижениями с коллегами и экспертами. Лучшие проекты будут опубликованы в методическом сборнике, а о победителях расскажут сюжеты на Первом российском национальном канале.