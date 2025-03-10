Культура

В Новоржеве состоялся VI открытый областной конкурс фортепианных этюдов

VI Открытый областной конкурс фортепианных этюдов «Юный виртуоз» прошел в Новоржевской детской музыкальной школе 12 марта. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала методист школы Анна Иванова.

В конкурсе приняли участие дети из Новоржева, Пскова, Великих Лук, Острова, Пушкинских Гор, Опочки, Новосокольников, Порхова, Бежаниц и Дедовичей.

«В этом году у нас участвовало десять муниципалитетов Псковской области. Было заявлено 40 участников, но, к сожалению, несколько детей заболели, в итоге приехали 37», — рассказала Анна Иванова.

Она также отметила, что наибольшее количество участников представляло Псков, откуда прибыли 17 человек из Детской музыкальной школы имени Николая Римского-Корсакова.

Каждый участник исполнял два этюда на разные виды техники или этюд и виртуозную пьесу. Анна Иванова пояснила, что фортепианные этюды — это небольшие виртуозные произведения для фортепиано, предназначенные для одного исполнителя.

Участники соревновались в пяти возрастных категориях, начиная с 7 лет и заканчивая 16-летними музыкантами. Несмотря на разнообразие возрастов, в старшей группе оказался всего один участник. Награды распределялись по шести степеням: дипломанты первой, второй и третьей степени, а также лауреаты первой, второй и третьей степени.