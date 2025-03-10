Культура

Новую «дорожную» выставку увидят посетители Пушкинского заповедника после реэкспозиции в «Музейной почте»

С сегодняшнего дня, 13 марта, и до субботы, 15 марта, включительно, в выставочном зале «Музейная почта» в составе Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» (деревня Бугрово Пушкиногорского района) проводят реэкспозицию, точнее — ту её часть, которую невозможно выполнить при постоянном потоке посетителей. Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, здесь идёт монтаж новой фондовой выставки «“Но ты — губерния Псковская…“. Путешествия Пушкина и путешествия к Пушкину».

Картина Б. М. Смирнова «Собор псковского кремля» (1978; из фондов музея-заповедника «Михайловское») будет представлена на новой выставке в Бугрово

Новую экспозицию в Государственном музее-заповеднике «Михайловское» приурочили к 200-летию ссылки поэта в псковское родовое имение, где Пушкин, по его собственному определению, «провёл изгнанником два года незаметных», с августа 1824 по сентябрь 1826 года. «Во время михайловской ссылки за пределы Псковской губернии Пушкина не пускали, — напомнили в музее. — Однако саму губернию в эти месяцы поэт изъездил вдоль и поперек, по почтовым трактам и ухабистым просёлкам. Ездил и по необходимости, и ради “особых интересов“, и просто, чтобы хоть ненадолго переменить обычную обстановку».

Новая выставка будет весьма интересной и насыщенной, — анонсировали в музее, попросив при этом у своих гостей извинения за предоставленные неудобства. «Музейная почта вплоть до воскресенья, 16 марта, будет закрыта для посетителей, а уроки письма будут организованы в Классе русской письменности и словесности. Мы благодарим вас за понимание и надеемся, что сможем порадовать вас обновлённой экспозицией!» — сообщили в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское».