Культура

Телеспектакль «Лес» с тифлокомментариями покажут в Пскове 15 марта

Показ телеспектакля «Лес» с тифлокомментариями и субтитрами, приуроченный к 180-летию с момента написания произведения Александром Островским, состоится 15 марта в Псковской областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

«Поскольку библиотека для незрячих, мы показываем фильмы, снабженные либо тифлокомментариями для людей с нарушением зрения, либо субтитрами для людей с нарушением слуха. Наша цель - это прежде всего приобщение наших читателей к российской культуре, к лучшим образцам художественных фильмов и телеспектаклей», - отметила директор Псковской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих Екатерина Ануфриева.

Она добавила, что хоть показы в библиотеке проводятся обычно раз месяц, бывают и исключения по просьбам читателей.

«У нас в принципе помещение не очень большое, вмещается до 10 человек, чтобы было комфортно. Показы проводятся раз в месяц, но бывает даже и два раза в месяц. Бывает, что мы просто откликаемся на просьбы наших читателей, если мы находим какие-то фильмы. Конечно, мы их пытаемся как-то приурочить к календарным праздникам. Телеспектакль "Лес" – это немного другая история, это не праздник, а просто приурочено к 180-летию со времени написания комедии Островским. Мы всё анонсируем, если у людей есть желание прийти, они приходят посмотреть», - подчеркнула Екатерина Ануфриева.

Показ состоится 15 марта в 11:00 в Псковской областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих на улице Набат, дом №5.