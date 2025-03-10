Культура

Соната для позабытого инструмента пушкинских времён прозвучит на концерте в «Михайловском»

В Государственном музея-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» завтра, 15 марта, проведут большую праздничную программу ко дню рождения музея. В преддверии годовщины создания Государственного заповедника «Пушкинский уголок» (Постановление Совета народных комиссаров от 17 марта 1922 года, протокол №849) здесь состоится традиционное награждение лучших работников года и праздничный концерт.

Александр Шелковников и Юлия Маллале, фото из открытых источников

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, концерт в научно-культурном центре «Михайловского» (поселок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) дадут музыканты из Санкт-Петербурга. К святогорской публике выйдет альтист Александр Шелковников, лауреат конкурса Gartow Stiftung в Санкт-Петербурге обладатель III премии и специального приза международного альтового конкурса в Маркнойкирхене (Германия). Аккомпанировать ему будет Юлия Маллале, лауреат и дипломант многих международных конкурсов концертмейстеров в России, Болгарии, Германии.

В программу своего выступления, рассчитанного примерно на час, гости из столицы включили сочинения зарубежных классиков. Так, для начала концерта выбрана Arpeggione Sonata Франца Шуберта — единственное сохранившееся до наших дней значительное произведение для арпеджионе. Этот инструмент был изобретён ещё в пушкинское время, в 1823 году, и даже пользовался популярностью, впрочем, совсем недолгой. Арпеджионе, по сути, является шестиструнной гитарой, но с изогнутым грифом, чтобы на нём можно было играть смычком, и с корпусом, который более похож на корпус средневековой скрипки, нежели на гитарный. Сейчас Сонату арпеджионе Шуберта играют в адаптации для виолончели или, как будет в концерте в «Михайловском», на альте. Исполнит дуэт Шелковникова — Маллале и пьесы Роберта Шумана, Джордже Энеску.

В Пушкинском заповеднике уточнили, что праздничную программу 15 марта начнут в 16.00. Вход на праздничный вечер свободный для всех желающих.