Культура

Студенты псковского колледжа искусств стали победителями всероссийской олимпиады по музыкальной литературе

Студенты специальности «Теория музыки» Псковского областного колледжа искусств имени Николая Римского-Корсакова стали победителями VIII Всероссийской олимпиады по музыкальной литературе для студентов ссузов и учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств, сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже.

Фото: Псковский областной колледж искусств имени Николая Римского-Корсакова

Олимпиада была организована Петрозаводской государственной консерваторией имени Александра Глазунова и проходила в заочном формате.

В олимпиаде приняли участие студенты колледжей и учащиеся ДМШ и ДШИ из Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Калининграда, Воронежа, Казани, Мурманска, Архангельска, Сочи, Краснодара, Саранска, Петропавловска-Камчатского, Йошкар-Олы, Нижегородской и Саратовской областей.

По условиям олимпиады участники в течение 6 дней должны были написать письменную работу, выбрав одну из предложенных тем.

По итогам творческого испытания лауреатом первой степени, а также обладателем специального приза жюри за особое внимание к отечественной музыкальной культуре в год 80-летия победы в Великой Отечественной войне 1941-45 годов стала студентка 4 курса Елена Савельева.

Студент 3 курса Дмитрий Гусаков стал лауреатом второй степени. Диплом лауреата третьей степени получила студентка 4 курса Анна Таратынова.

К олимпиаде победители готовились под руководством преподавателя колледжа, члена Союза композиторов России Ларисы Никитиной.