Культура

Выставка произведений Валентина Плискина «Богородицей хранимая Русь» открылась в Печорах

Выставка произведений Валентина Плискина «Богородицей хранимая Русь» открылась в Музее истории города Печоры в эту пятницу. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника, все работы выполнены в технике глубокой резьбы по дереву.

«Когда-то Валентин Плискин встретился с творениями знаменитого художника Кронида Гоголева и выбрал дерево своим главным материалом. Работы мастера помогают душой прикоснуться к историческому прошлому, осознать и ощутить связь с нашими предками. Своим искусством художник открывает мир, полный покоя, мудрости и тепла», - рассказали в музее.

При создании работ автору помогает сама природа: пластичные породы древесины и свет. Глубина, объем, воздушность художественных деталей дают волю свету и воображению, что позволяет увидеть картину в цвете, несмотря на отсутствие красок. Фигуры людей динамичны, выразительны, правдивы. Художнику удается передать образы и оттенки в многослойных рельефах материала

Выставка действует до 4 мая в Музее истории города Печоры (улица Международная, 6).