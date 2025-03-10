Культура

Псковичи стали лауреатами конкурса камерных ансамблей «Струны Орфея» в Минске

Студенты Псковского областного колледжа искусств имени Николая Римского-Корсакова стали лауреатами VIII Минского городского открытого конкурса камерных ансамблей «Струны Орфея». Конкурс проходил в Минском государственном музыкальном колледже имени Михаила Глинки, сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств имени Николая Римского-Корсакова

Как рассказал руководитель псковской делегации, заместитель директора колледжа искусств по развитию Игорь Герасимов, в творческом состязании выступили 65 камерных инструментальных ансамблей из Минска, Жлобина, Бобруйска, Витебска, Лиды и Пскова (Российская Федерация).

Конкурс проводился в целях сохранения и развития лучших традиций камерного исполнительского искусства, популяризации произведений белорусских композиторов; выявления и поддержки талантливых учащихся, содействия развитию их творческих способностей, формированию и воспитанию художественного вкуса, повышения уровня исполнительской культуры; развития творческого сотрудничества и создания условий для обмена педагогическим опытом.

Псковская делегация привезла в Минск два камерных ансамбля: трио в составе: Арсений Зимин, Пётр Анисимов (кларнеты) и София Новосёлова (фортепиано) и дуэт в составе: Анастасия Сталевская (виолончель) и Дарья Данильченко (фортепиано). По результатам конкурсного прослушивания дуэт получил звание лауреата первой степени, трио – лауреата второй степени.

Дипломами за педагогическое мастерство отмечены преподаватели Псковского колледжа искусств Антон Чаусовский, Сергей Рымарь и Зоя Королёва.

Для участников и гостей конкурса были организованы мастер-классы заведующего кафедрой струнных смычковых инструментов и камерного ансамбля Белорусской государственной академии музыки, кандидата искусствоведения, доцента Людмилы Орловой и профессора кафедры духовых инструментов и оркестрового дирижирования Белорусской государственной академии музыки, доцента Ивана Бричикова.

Одним из ярких событий конкурса стал концерт камерной музыки белорусских композиторов, в программе которого прозвучали сочинения разных эпох и жанров. Живое общение с композиторами Еленой Атрашкевич, Алиной Безенсон, Екатериной Гигевич, Татьяной Волынец произвело незабываемое впечатление на гостей мероприятия, отметили в колледже.