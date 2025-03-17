Культура

В Детском парке Пскова открылась выставка ко дню присоединения Крыма. ФОТО

Фотовыставка Русского географического общества, посвящённая Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, открылась в псковском Детском парке 18 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

В экспозицию вошли 70 работ участников ежегодного конкурса Русского географического общества «Самая красивая страна». Это крупнейший российский фотоконкурс дикой природы, воспитывающий бережное отношение к окружающей среде и к историко-культурному наследию.

На представленных фотографиях запечатлены самые знаменитые и живописные уголки Крыма: ботанический заказник «Новый свет», урочище Мариам-Дере, дворец-замок «Ласточкино гнездо», Белая скала над долиной реки Биюк-Карасу, мыс Капчик, горы Ай-Петри, Кара-Даг, Сарпа-Кая, Опукский природный заповедник, Генуэзская крепость в Судаке, Свято-Владимирский собор в Херсонесе и другие достопримечательности.

Подборка фотографий для экспозиции подготовлена сотрудниками Русского географического общества специально для выставки, посвящённой 11-й годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией и ранее не выставлялась.