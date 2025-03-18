Культура

Выставка «Кукольные истории Марии Воробьевой» пройдет в Пскове

Открытие выставки «Кукольные истории Марии Воробьевой» состоится в Пскове 25 марта в 17. 00 в Центральной городской библиотеке, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы выставки.

На выставке впервые будет представлена часть уникальной коллекции художника, которая ежегодно пополняется антикварными и винтажными куклами. В коллекцию входят куклы, которым более 100 лет, и современные авторские куклы. Они представляют разные страны и народы, и разные исторические периоды. Изготовлены на знаменитых фабриках по изготовлению кукол: Petitcollin, Schildkroet, Armand Marseille.

«Моя мама научила меня делать куклы, моря мама покупала мне красивые игрушки, она собрала для меня первую коллекцию миниатюрных куколок на "блошке" в Питере. Некоторые куклы до сих пор со мной. Так что "не наигралась" - это не про меня. Я их просто люблю, они со мной всегда, как данность, как среда обитания. Когда стала старше, стала собирать уже осознанно. Не могу сказать, что коллекция огромная, нет. Но она моя любимая. Я приобретаю не то, что особо ценно, а то, что нравится. Многие куклы нуждаются в реставрации, но, если лицо мне нравится, кажется живым, интересным, стараюсь взять, когда позволяют средства. И у каждой куклы своя история», - рассказала Мария Воробьева.

Мария Воробьева – театральный художник из Пскова, автор проекта «Псковский кукольный дом», куратор выставок творческого объединения кукольников Пскова, участник международных проектов по экспериментальным коллекциям современных художников по куклам - плангонологии (плангонология - коллекционирование кукол любого вида - ред.).

Выставка будет работать до 20 апреля.