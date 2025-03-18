Культура

Тренды в жанре азиатского фэнтези обсудят на встрече с писателем в Пскове

Псков посетит известная писательница Юлия Фим, автор популярного романа «Возрождение Темной». Встреча состоится 5 апреля в 13:00 в библиотеке имени Каверина, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы встречи.

Во время встречи Юлия Фим поделится секретами успеха и расскажет, как пройти путь от начинающего писателя до автора бестселлеров. Она также обсудит актуальные тренды в жанре азиатского фэнтези.

Мероприятие будет интересно как начинающим авторам, мечтающим издать свою книгу, так и поклонникам азиатских новелл, отметили организаторы. Вход на встречу свободный.

Юлия Фим является автором пяти книг, включая трилогию «Возрождение Темной», и получила признание на конкурсах писательской школы ЭКСМО и ЛитРес, а также создательница авторского курса «Твой книжный PR-ассистент», ментор авторов в бюро «Литагенты существуют». Ведущая канала «Писательские Топи», а также главный редактор канала «Будь автором».