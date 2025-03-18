Культура

Мединский поддержал идею книжного аналога «Пушкинской карты» для дошкольников

Помощник президента Российской Федерации, секретарь Совета при президенте РФ по культуре и искусству, председатель правления Союза писателей России Владимир Мединский поддержал идею запуска книжного аналога «Пушкинской карты» для дошкольников. Он подчеркнул, что такая карта стала бы прекрасной социальной мерой.

Советник президента Елена Ямпольская в 2024 году начала обсуждать с книжными издателями возможность запуска новой госпрограммы популяризации книг среди детей дошкольного возраста по аналогии с программой «Пушкинская карта», пишет ТАСС.

«Это отличная инициатива. Главное, чтобы правительство нашло на нее деньги. <…> Это, по сути, прямое стимулирование и поддержка хорошей детской литературы, издание хорошей детской литературы и обретение ее семьями», - отметил Мединский.

По его мнению, номинал такой карты может быть ниже, или же выплата может быть разовой. «Например, при рождении ребенка вручается такая карта, но это был бы лучший способ поддержать вкус к чтению, к хорошей литературе», - считает Мединский. Он также отметил, что такая карта могла бы стать именно социальной мерой поддержки семей.