Культура

Несогласованные строения выявили в границах ОКН федерального значения в Пушкиногорском районе

Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области провел выездную проверку соблюдения обязательных требований в области охраны объектов культурного наследия в деревне Бугрово Пушкиногорского района и выявил нарушения, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете

Фото: комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области

В границах территории объекта культурного наследия федерального значения «Достопримечательное место, связанное с жизнью и творчеством А. С. Пушкина в селе Михайловском и его окрестностях в Пушкиногорском районе Псковской области» установили, что на территории участка возвели три строения без согласования с органом охраны объектов культурного наследия.

По результатам проверки комитет принял решение о составлении протокола об административном правонарушении. В период проведения проверки собственники предоставили в комитет на согласование проектное решение возведенных на участке строений.