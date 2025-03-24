Культура

В Пскове стартовала ежегодная всероссийская акция «Неделя детской книги»

Открытие ежегодной всероссийской акции «Неделя детской книги» в Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени В. А. Каверина состоялось 22 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Фото: Псковская областная библиотека для детей и юношества имени В. А. Каверина.

Впервые акция «Неделя детской книги» состоялась в Москве 26 марта 1943 года по инициативе классика отечественной детской литературы Льва Кассиля. Активное участие в этом событии приняли Самуил Маршак, Сергей Михайлков, Агния Барто, Корней Чуковский и другие детские писатели.



В 2025 году всероссийская «Неделя детской книги» прошла под лозунгом «История с продолжением» и посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.

Мероприятие открыла выставка иллюстраций к новой детской книге Надежды Вальнер «К истокам Родины. Господин Псков» заслуженного художника России Валерия Мелещенкова.

Гостями открытия стали юные читатели библиотеки, их родители, бабушки и дедушки, педагоги образовательных учреждений, воспитанники детских садов Пскова.

Открывая выставку, директор библиотеки Полина Бабёнышева рассказала о профессии иллюстратора книг и отметила особую роль художника в детской литературе.

«Главная задача литературного краеведения – пробудить интерес детей к своей малой родине, сохранить духовно–нравственные ценности и чувство ответственности за судьбу родного края. Детская книга Надежды Вальнер "К истокам Родины. Господин Псков", проиллюстрированная замечательными рисунками Мелещенкова Валерия Михайловича, значительно усиливает интерес в семейном чтении литературы краеведческой тематики», - подчеркнула директор библиотеки.

Детская краеведческая книга Надежды Вальнер «К истокам Родины. Господин Псков» издана ПООО «Ассоциация гуманитарной культуры (президент – доктор филологических наук, профессор А. Г. Разумовская) в рамках проекта «Псковские «скобы» как скрепы семейных ценностей», поддержанного правительством Псковской области в 2024 году.

Алла Нефедова, заведующая детским садом «Искорка», рассказала о том, что Валерий Мелещенков много лет работал художником Псковского академического театра имени А. С. Пушкина. Детский спектакль по пьесам Надежды Вальнер «Сказ о Пскове» (режиссер Елена Шишло) оформлен Валерием Мелещенковым. Как отметила Алла Нефедова, его афиша к спектаклю очаровывает изысканностью подачи псковских храмов, а рисунки к пьесам запоминаются образами детей в русских костюмах.



«К такой творческой подаче краеведческого материала, как у Надежды Анатольевны Вальнер и Валерия Михайловича Мелещенкова, хочется возвращаться регулярно в работе с детьми», - заметила руководитель детского сада.

В актовом зале библиотеке гостям выставки показали мультфильм по произведению Н. Вальнер «Ольгин град» о княгине Ольге, первой христианке на Руси. Мультфильм снят воспитателем Натальей Исхаковой вместе с ее воспитанниками старшей группы №1 «Ягодки» детского сада «Искорка».

А после дети соревновались за звание лучшего богатыря земли русской. Команды Алеши Поповича и Ильи Муромца ждали непростые испытания: изготовление собственного щита с уникальным рисунком, проход по Калиновому мосту через горящую реку Смородинку и сражение с трехголовым Змеем Горынычем. Завершилось мероприятие чаепитием.