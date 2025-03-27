Культура

Объективом не трогать

Музейное сообщество и мир профессиональных фотографов на этой неделе сотрясает скандал. Блогер провела в Эрмитаже несогласованную съемку без оплаты для своего бренда одежды да еще и выступила с обвинениями в адрес одного из главных музеев страны. На каких условиях проходят профессиональные фотосессии в музеях Псковской области и как псковскому фотографу удалось поснимать в питерском дворце без дополнительной оплаты – подробности и кадры из экспозиционных залов в материале нашего обозревателя Юлии Магеры.

Экономически обоснованный обман

Произошел инцидент в одном из главных музеев страны, петербургском Эрмитаже. Блогер выложила в соцсеть видеозапись разговора на повышенных тонах с сотрудницей музея. Та требовала оплатить профессиональную фотосъемку. Блогер утверждала, что проводить ее не собирается, а потому платить отказалась. Подписчикам она пожаловалась, что в музей ее не пустили из-за слишком нарядной одежды. Позже в ее аккаунте появились профессионально сделанные снимки прямиком из залов музея, а на скандалистке в этот момент была одежда ее собственного бренда. В Эрмитаже это сочли рекламой.

Там заявили, что взимание платы за фотосессии позволяет держать цену на билеты для обычных посетителей на одном из самых низких уровней среди крупных музеев страны. А фэшн-съемки для рекламы брендов в Эрмитаже и вовсе запрещены.

«Провокация позволила блогеру поднять рейтинг своей страницы и прорекламировать бренд, который, видимо, не нашел средств на законную рекламу», - так в Эрмитаже оценили ситуацию.

Профессиональные фотографы из Пскова утверждают, что сами готовы следовать правилам, но столичных коллег не осуждают.

«Не припомню таких ситуаций, чтобы снимала то, что запрещено, - поделилась своим мнением фотограф Елена Зиновьева. - Я с уважением отношусь к границам дозволенного. Запреты рождаются не на пустом месте. К коллегам, кто пытается сэкономить обманом, отношусь равнодушно. Это их дело и их ответственность. Я предпочитаю идти честным путем, но других осуждать не берусь».

«К действиям коллег отношусь спокойно, каждый делает то, что считает нужным, главное, чтобы это никому не навредило. Сам я, где нельзя, стараюсь не снимать. Либо найду вариант как договориться, либо поищу другое место», - присоединяется к ее мнению фотограф Вадим Боченков, собирающийся воплотить идею об антуражной съемке в залах Псковского музея-заповедника.

Это вам не Эрмитаж

У псковского фотографа Веры Беляевой богатый опыт съемок в музеях. В том числе, доводилось снимать в одном из дворцов Северной столицы. Правда, не в Зимнем, где расположен Эрмитаж, а в Юсуповском, где жила одна из богатейших семей дореволюционной России и был убит Григорий Распутин. Девушка рассказала Псковской Ленте Новостей, что заранее договариваться или платить что-то сверх входного билета не пришлось.

Один из снимков, сделанный Верой Беляевой в Юсуповском дворце.

«В Юсуповском дворце мы заранее несколько раз проконсультировались, сначала по телефону, потом уже на кассе. Нам сказали, что если съемка для себя, не в коммерческих целях, то платим только за билеты, даже если снимаем на фотоаппарат, - поясняет фотограф. - Но была не очень довольна смотритель одного из залов. Мы ей сказали, что все по согласованию с руководством и что мы не будем мешать посетителям. Она поворчала немного, но скандалить не стала».

Вере Беляевой в Юсуповском дворце съемка обошлась в цену входных билетов.

На таких же началах – только плата за входной билет, она как-то снимала в музее-квартире Ленина в Пскове, где обустроены интерьеры начала прошлого века.

Один из снимков, сделанный Верой Беляевой в музее-квартире Ленина в Пскове.

А вот фотосессия в Картинной галерее Псковского музея-заповедника чуть не сорвалась уже на входе в музей – прямо, как в случае с блогером в Эрмитаже. Но завершилось все совсем иначе.

Съемку среди живописных работ Вера Беляева запланировала, увидев в соцсетях фотографии из других музеев. В качестве модели позвала знакомую. Девушки увидели на сайте музея прейскурант на фотосессии, собрали модель: макияж, прическа. Однако на кассе оказалось, что оплаты мало – нужна еще и предварительная запись.

«Нам сказали, что нужно было согласовать заранее. Сказали вежливо, тактично. Сотрудники тут же связались с человеком, ответственным за этот вопрос, взяли у него разрешение, мы оплатили и все прошло, как было задумано, - делится фотограф. - Снимали специально в рабочий день в обед, чтобы не мешать посетителям. Никакой негативной реакции не встретили. Женщина-смотритель даже сделала модели комплимент. Единственное, нас просили не трогать картины, но это абсолютно логичное требование».

К сожалению, модель Веры Беляевой запретила публиковать получившиеся снимки в СМИ. Псковская Лента Новостей уважает это решение. Поверьте на слово: фотографии очень красивые.

«Периодически посетители хотят провести фотосъемку в интерьерах музея – тематическую, свадебную, рекламную, - пресс-секретарь Псковского музея-заповедника Дарья Елгина рассказывает, как проходят съемки среди экспонатов. - Однако не все заранее знакомятся с правилами проведения съемки, представленными на сайте учреждения. В таких случаях, мы просто доводим до сведения посетителей, что в учреждении данные правила имеются, знакомим с условиями проведения съемки и просим оплатить ее или же не проводить. Музей – это прежде всего, хранитель подлинных артефактов, а хранение подразумевает под собой соблюдение определенного режима. Отсюда возникает запрет на съемку со вспышкой, например».

За любительскую съемку музей денег не берет. То есть обычному экскурсанту, достающему мобильный телефон для запечатления шедевра или себя на его фоне, платить что-то сверх входного билета не придется. Для проведения профессиональной съемки нужно подать в учреждение предварительный запрос, его форма, а также правила размещены на сайте музея. https://museumpskov.ru/page/smi Документ следует подавать на имя генерального директора Светланы Мельниковой, указав не только свои ФИО. паспортные данные, список оборудования, но и способ дальнейшего использования получившихся кадров.

Под присмотром

Готовый антураж для фотосессий – это интерьеры небольших музеев в дворянских усадьбах, каких полно в Псковской области в силу ее близости к бывшей столице Российской Империи. Особенно бывшие дворянские гнезда любят свадебные фотографы. У великолучан одно из популярных мест для фотосессий в день бракосочетания – мемориальный музей-усадьба Софьи Ковалевской в Полибино. Заведующая музеем Светлана Белюкова говорит, что в основной экспозиции, рассказывающей о жизни выдающейся женщины-математика, проводить фотосессии не разрешают. Да и молодоженам больше интересен главный усадебный дом с интерьерами XIX века. Записаться на фотосессию нужно заранее, ее проведение – отдельная строчка в музейном прейскуранте.

Листайте галерею, чтобы посмотреть свадебные фото великолучан в музее-усадьбе Софьи Ковалевской.

«Так как у нас везде очень дорогой паркет, просим невест снимать каблуки, обувать балетки, - рассказывает Светлана Белюкова. - Каждую фотосессию сопровождает смотритель. Под присмотром и остальные посетители, будь то экскурсия или индивидуальный визит. Все на виду, поэтому у нас просто невозможно тайком провести съемку, так что и конфликтных ситуаций по этому поводу не было».

Прошлой осенью на территории усадьбы фотосессию устроил хореографический коллектив «Жемчужная россыпь» из Великих Лук. Ситуация, что называется, вин-вин: танцоры популяризировали свое творчество с помощью снимков из дворянского гнезда, музей с помощью этих же снимков продвигал свою работу.

«Жемчужная россыпь» в усадебном парке.

Для съемки на мобильный телефон экскурсантам доплачивать не нужно. Единственное условие – отключать вспышку, снимая экспонаты. Есть услуга «Фото с музейным реквизитом», после ее оплаты посетителей провожают в специальную фотозону со шляпками и веерами.

«Чаще всего посетители снимают себя в интерьере, выкладывают в соцсети эти снимки с впечатлениями о музее, что мы только приветствуем», - добавляет Светлана Белюкова.

Словом, скандалить с музейщиками ради красивых фото вовсе не обязательно. Предварительная договоренность и проход через кассу творят чудеса. В этом вопросе жителям столицы есть чему поучиться у «провинции». Правда, на соблюдении правил хайпа не соберешь.

Юлия Магера