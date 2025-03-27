Культура

Лекцию о Пскове в первые месяцы после войны прочтут 30 марта

При поддержке Псковского музея-заповедника 30 марта в библиотеке на Конной прочитают лекцию о Пскове, каким его увидел в 1945 году знаменитый медиевист Леонид Творогов, сообщили Псковской Ленте Новостей в Централизированной библиотечной системе Пскова.

Изображение: Централизированная библиотечная система Пскова

«Академик Дмитрий Лихачёв называл Леонида Творогова, своего старшего коллегу, "крупнейшим знатоком псковской письменности". Несмотря на то, что в этом году исполнилось уже 125 лет со дня рождения ученого, Леонида Творогова хорошо помнят старожилы нашего города», - рассказали в библиотеке.

80 лет назад Леонид Творогов вместе с другими сотрудниками псковского музея поселился в Мирожском монастыре и приступил к главному делу своей жизни - поиску расхищенных нацистами древностей. Оккупанты украли многие сокровища из псковского музея. После разгрома фашистской Германии было необходимо безотлагательно начать их поиск. Возвращение сокровищ средневекового города продолжается и по сей день, уже в двадцать первом столетии. С чего начались поиски псковских реликвий, средневековых икон и рукописных памятников? Об этом расскажет филолог Александр Егоров, исследователь архива Леонида Творогова, старший научный сотрудник древлехранилища псковского музея.

Лекция пройдет в рамках библиотечной программы «Имя Пскова» и начнется в 15:00.

Вход свободный.