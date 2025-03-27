Культура

Упрощение процесса исключения памятников из реестра не ущемляет права культурного наследия – Виктор Остренко

Законопроект об упрощении процесса исключения памятников из реестра не ущемляет права культурного наследия. Об этом вице-спикер регионального парламента Виктор Остренко рассказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Эта инициатива позволит нашим органам исполнительной власти принимать решения об исключении памятников из реестра ОКН и получить дополнительные полномочия, которые касаются вопросов, связанных с реестром. В этом плане они просто дополнительно наделяются этими полномочиями. Круг документации и согласовательных процедур достаточно велик, до этого у нас на правительственном уровне принимались решения, до сих пор это так и делается. Для того, чтобы минимизировать бюрократические процессы принятия решений, предлагается сейчас передать эти полномочия органам исполнительной власти. Ни в коей мере здесь не ущемляются права культурного наследия. Здесь точно так же существует процедура похождения экспертизы», – сказал Виктор Остренко.

Он уточнил, что руководители высших исполнительных органов власти будут нести ответственность за принятие этих решений.

«Это даст ускорение процедуры, приведение в порядок самих реестров, в которых находятся объекты культурного наследия. Это могут быть ошибочные объекты, где-то задвоение объектов», – добавил Виктор Остренко.

Напомним, депутаты областного Собрания на мартовской сессии поддержали законодательную инициативу коллег из Ставропольского края, которые предложили дать регионам правовую возможность самостоятельно исключать из государственного реестра объектов культурного наследия памятники, необоснованно получившие этот статус.