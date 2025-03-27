Упрощение процесса исключения памятников из реестра не ущемляет права культурного наследия – Виктор Остренко

Законопроект об упрощении процесса исключения памятников из реестра не ущемляет права культурного наследия. Об этом вице-спикер регионального парламента Виктор Остренко рассказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
Он уточнил, что руководители высших исполнительных органов власти будут нести ответственность за принятие этих решений.
«Это даст ускорение процедуры, приведение в порядок самих реестров, в которых находятся объекты культурного наследия. Это могут быть ошибочные объекты, где-то задвоение объектов», – добавил Виктор Остренко.
Напомним, депутаты областного Собрания на мартовской сессии поддержали законодательную инициативу коллег из Ставропольского края, которые предложили дать регионам правовую возможность самостоятельно исключать из государственного реестра объектов культурного наследия памятники, необоснованно получившие этот статус.