Культура

«На службу государеву» приглашает псковский музей 5 апреля

Туристам и жителям города Пскова предлагается уникальная возможность погрузиться в атмосферу начала XVII столетия на интерактивной экскурсии «На службе государевой», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Посетители узнают о сложной системе оборонительных сооружений Пскова, строительстве башен и крепостных стен Окольного города, а также о повседневной жизни и службе защитников города.

Экскурсия включает осмотр верхних ярусов башен и крепостных стен, обсуждение истории строительства ключевых фортификационных объектов, таких как Ваарламовская и Высокая башни, а также события осады 1615 года.

Экскурсия пройдет 5 апреля (сб) в 15:00, площадка у Варлаамовской башни, улица Леона Поземского, дом 46.

Телефон для записи: +78112331065.