Культура

Начинается видеотрансляция проекта «Занимательная археология»: Есть у меня один могильничек…

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию познавательного проекта «Занимательная археология», который в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Где жители Пскова X-XI века хоронили своих умерших? Почему Пскову повезло по сравнению с другими древнерусскими городами? «Где в городе не копнешь – на кладбище наткнешься…» Неужели это правда?

«Занимательная археология» - это программа об особенностях археологии Псковской земли, о тайнах, которые хранит земля древней Псковщины, о буднях археологов и удивительных открытиях.