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Лебединая стая остановилась на отдых близ Пушкинского заповедника. ФОТО

02.04.2025 13:13|ПсковКомментариев: 0

Большая лебединая стая остановилась на непродолжительный отдых на заболоченной поляне неподалёку от Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказали в службе информации музея со ссылкой на сотрудника заповедника Алексея Михайлова, которому удалось сфотографировать птиц. Это лебеди-кликуны начали массово возвращаться с зимовки к местам своего гнездования.

Здесь и далее фото Алексея Михайлова (Пушкинский заповедник)

В «Михайловском» отметили, что, по наблюдениям орнитологов, лебеди-кликуны обычно улетают на зимовье на север Средиземного моря, на Каспий, а также в Среднюю, Южную и Юго-Восточную Азию. Домой, утверждают исследователи, они возвращаются в течение всей весны, начиная с середины марта.

 

В музее напомнили, что из-за тёплой зимы лебеди в этом году были замечены в окрестностях Пушкинского заповедника и в феврале.

«Появление лебедей… всегда маленькое чудо. Семья молодых белоснежных птиц на водной глади Маленца или Кучане являет собой завораживающее зрелище. Грациозные, изящные, со слегка распущенными крыльями, они плывут, внимательно осматривая просторы своей резиденции... За их плечами — длительный и очень утомительный перелет в несколько тысяч вёрст», — процитировали в информационной службе фрагмент из книги-справочника Всеволода Курбатова «Животный мир Пушкинского заповедника» («Михайловская пушкиниана», выпуск 55).

Несколькими днями раньше, добавили в музее-заповеднике, удачливый фотоохотник выложил на своей странице в социальной сети фотографии гусиной стаи и пары аистов, вернувшихся в родное гнездо неподалёку от городища Савкина Горка.

 

В пресс-службе Пушкинского заповедника также напомнили, что в музее, для организованных туристических групп разработаны специальные экскурсии по паркам Михайловского, Тригорского и Петровского. Во время таких экскурсий внимательные гости смогут при удаче увидеть многих и многих пернатых насельников здешних мест, в том числе — редких и даже краснокнижных. Прогулку по усадебному парку — более короткую, конечно — гости при желании могут включить и в маршрут общей экскурсии по тому или иному мемориальному имению; билеты на такие экскурсии можно оплатить в том числе посредством «Пушкинской карты», напомнили в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское».

Теги: #михайловское
Источник: Псковская Лента Новостей
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