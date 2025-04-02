Культура

Псковичей приглашают на встречу с писателем Владимиром Потресовым

Встреча с писателем, журналистом, путешественником, исследователем, одним из создателей «Музея Ледового побоища. Самолва», книгоиздателем Владимиром Потресовым пройдет 6 апреля в 14:00 в библиотеке микрорайона Овсище, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Мероприятие будет посвящено 25-летию издательства «Пальмир», руководителем которого является Владимир Потресов.

Дочь Юлия, являющаяся дизайнером издательства, сказала: «Отец обладает удивительным качеством: он делает только то, что ему интересно, и в стремлении к совершенству умеет увлечь своими проектами всех вокруг».

Многим псковичам хорошо знакомы книги этого издательства: переиздание «Загадка Чудского озера» Г. Н. Караева и А. С. Потресова, несколько книг В. А. Потресова: «Ледовое побоище: правда, мифы, ложь», «Главный символ Пскова», «Восточное Причудье: путешествие со смыслом» Т. Наместниковой. Серия альбомов «Города нашего детства», где собраны архивные фотографии, выполненные в 1940-1960-х годах Александром Потресовым, известным московским фотографом, отцом Владимира. Первая книга - «Арбат нашего детства» - пилотный проект серии, в котором отрабатывался макет, способы и приёмы подготовки изобразительного материала к печати. Многие строения остались только на этих черно-белых фотографиях, и книга во многом перекликается с документальным фильмом «Гибель Арбата» режиссера Татьяны Юриной. На встрече планируется показ этого фильма. Позже были выпущены альбомы: «Москва моего детства», «Ленинград нашего детства», «Подмосковье нашего детства» и, конечно, «Псков нашего детства», дополненный газетными публикациями прошлых лет.

Все произведения относятся к изданию «Пальмир». Многие книги издательства отмечены государственными премиями: Национальной премией Русского биографического института, Российской государственной библиотеки, «Литературной газеты» и Культурно-просветительского центра «Орден», а книга «Главный символ Пскова» отмечена в благодарственном письме автору от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова как «блестящая работа».