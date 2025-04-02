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«Я родом из Дома Святой Троицы»: в Пскове открылась выставка, приуроченная к 100-летию кончины святителя Тихона

02.04.2025 16:44|ПсковКомментариев: 0

Новая экспозиция под названием «Я родом из Дома Святой Троицы: патриарх Тихон и Псков», приуроченная к столетней годовщине блаженной кончины патриарха Тихона, открылась 2 апреля в Псковском музее-заповеднике. Выставка включает уникальные артефакты, многие из которых будут представлены широкой аудитории впервые, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Выставку приветственным словом открыла генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

«Прежде всего, нужно подчеркнуть тот факт, что решение о праздновании столетия блаженной кончины Патриарха Тихона было принято на самом высоком уровне. Понимая, что жизненный путь будущего 11-го Патриарха начался на Псковской земле, было совершенно естественно, что мы эту тему обойти не можем», — рассказала Светлана Мельникова. 

По ее словам, когда Министерство культуры РФ предложило Псковскому музею-заповеднику войти в план такой выставочной деятельности особенного года, Светлана Мельникова испугалась. Ведь как музейщик она понимала, что «не бывает выставки без экспонатов, не бывают выставки без интересных мемориальных вещей».

«Сейчас я глубоко убеждена, что владыка Тихон помогал, потому что так необыкновенно складывались обстоятельства, вдруг появлялись абсолютно неведомые нам до этого факты, имеющие документальное подтверждение. Если сначала я боялась, что два зала — это слишком большое пространство для этой выставки, то теперь я понимаю, что мы могли бы и расширить территорию этой экспозиции», — поделилась Светлана Мельникова. 

Она напомнила, что Тихон вступил на патриарший престол после периода, когда более 200 лет он пустовал.

«Земля наша полна героев. Россия, что тут говорить. Но для того, чтобы кого-то полюбить, надо знать. И основная цель нашей выставки — именно дать знание об этом человеке. А мы столько здесь готовы рассказать. И мне кажется, что прежде всего она будет интересна для псковичей. Человеку свойственно гордиться своей семьей, своими родителями, городом, где родился, и людьми, которые вышли из этого города. Поэтому выставка "Я родом из дома Святой Троицы" для меня особенная. Сколько выставок в этой жизни пришлось открывать. Но она далась очень непросто. И обращаю ваше внимание, что она была придумана, организована и оформлена за два небольших месяца. Это очень маленький срок», — заключила директор музея.

После приветственного слова прозвучал молебен Святителю Тихону, Патриарху Московскому и всея Руси. Совершил его митрополит Псковский и Порховский Матфей.

На открытии выставки также присутствовал руководитель управления Министерства культуры РФ по СЗФО Андрей Ермаков, который только сегодня прилетел из Москвы, чтобы посетить мероприятие.

 

«У меня очень давняя связь с Псковом. Прямо сегодня ночью из Москвы я прибыл сюда, чтобы посетить замечательный музей, посмотреть выставки, которые очень долго готовились к открытию, посмотреть, как идет реставрация храмов на территории Пскова», — рассказал руководитель управления. 

Андрей Ермаков отметил, что Псковская область — это уникальное место и что за последние годы само состояние Пскова и реставрация церквей, храмов, которые сейчас происходят, развитие инфраструктуры и развитие культуры «выходят на новый уровень».

«Сегодняшняя выставка — это некий симбиоз, который у нас отнесен к культуре, во-вторых, к духовным подвигам, которые были на этой земле совершены. И вот эта выставка объединяет эти две истории. Музей-заповедник последнее время демонстрирует уникальные выставки, поэтому я уверен, что сегодня и мы, и жители Пскова, и все туристы будем восхищены. Мы знаем, что туристов в разы больше стало, поэтому уверен, что все будут довольны, и культура нашей необъятной Родины пополнится еще одним таким замечательным местом», — заключил Андрей Ермаков.

Псковский музей-заповедник выразил благодарность всем партнерам выставочного проекта, которые внесли значительный вклад в его организацию. Выставка была реализована в сотрудничестве с Псковской епархией Русской православной церкви и Государственным архивом Псковской области.

Важную роль в проекте сыграли также Московская духовная академия Русской православной церкви, Музей христианского искусства «Церковно-археологического кабинета», а также Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.

Среди партнеров выставочного проекта также значатся Государственный исторический музей, Государственная Третьяковская галерея, Государственный центральный музей современной истории России, Российский государственный исторический архив, Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга, Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени Грабаря и другие учреждения, предоставившие копии документов и изобразительных источников.

Выставка представляет собой уникальную возможность для посетителей узнать больше о жизни и деятельности святителя Тихона, а также о его вкладе в историю Русской православной церкви и России в целом.

Одним из центральных экспонатов является редкая нагрудная иконка, которую, согласно историческим данным, передал сам патриарх Тихон великой княгине Елизавете Федоровне. Это событие подчеркивает значимость связи между духовным наследием Руси и судьбой выдающихся исторических личностей. Также Наталья Мельникова отметила с особой гордостью Евангелие, представленное на выставке, который сама привезла из Парижа. 

 

Кроме того, посетители смогут увидеть уникальное Евангелие 1893 года, на форзаце которого имеется автограф самого патриарха Тихона, датированный 14 сентября 1920 года. Эта реликвия также впервые представлена на Псковской земле.

Экспозиция предлагает уникальную возможность погрузиться в историю Русской православной церкви и её влияние на культурную жизнь страны. Открытие выставки символизирует продолжение духовного наследия патриарха Тихона и подчёркивает неразрывную связь между церковью и псковичами.

Мероприятие организовано совместно с ведущими специалистами по истории церкви и представляет собой важный вклад в сохранение культурного наследия региона.

Ранее сообщалось, что памятник патриарху Тихону планируют установить в Пскове. 

Напомним, мощи Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Тихона привезут в Псковскую область в середине августа 2025 года. 

Пресс-портрет
Мельникова Светлана Евгеньевна Генеральный директор Псковского музея-заповедника
Теги: #выставка
Источник: Псковская Лента Новостей
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