Культура

Новый экспонат представили на выставке «Предметный мир войны» в Пскове

В экспозиции Псковского музея-заповедника представлена копия медали «За взятие Кенигсберга» и наградное удостоверение к ней, принадлежащее Алексею Иванову, уроженцу Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Медаль «За взятие Кенигсберга» учреждена указом Президиума ВС СССР от 9 июня 1945 года. Автор проекта медали – художник А. И. Кузнецов.

Медалью «За взятие Кенигсберга» награждаются военнослужащие Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД – непосредственные участники героического штурма и взятия города-крепости Кёнигсберг в период 23 января – 10 апреля 1945 года, а также организаторы и руководители боевых операций при взятии этого города. Медаль «За взятие Кенигсберга» – единственная медаль СССР, учреждённая в награду за взятие города-крепости, а не в связи со взятием или освобождением столицы.

Медаль вручалась от имени Президиума Верховного Совета СССР на основании документов, подтверждающих фактическое участие в штурме Кенигсберга. Действующие военнослужащие получали медаль от командира своего подразделения, военнослужащие в отставке получали медаль от областного, городского или районного военного комиссара по месту жительства. На 1987 год медалью «За взятие Кёнигсберга» было награждено около 760 000 человек.

Алексей Иванов (1903-1989) – советский офицер. Лейтенант. Участник Восточно-Прусской операции в составе 1434-го самоходного ордена Александра Невского артиллерийского полка.

Уроженец деревни Поварово Красногородского района. Участник Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 по 9 мая 1945 года. В 1944 году младший лейтенант командир орудия СУ-85. Принимал участие в освобождении Могилева от немецко-фашистских захватчиков. «Умело руководил своим экипажем и одним из первых ворвался в город, стремительно преследуя и мужественно отражая контратаки врага. В уличных боях огнем своего орудия уничтожал укрепления, живую силу и технику противника. Умелым маневром и окружением способствовал пленению около 1000 человек немецкой пехоты». Награжден орденом Красной Звезды.

В мае 1945 года награжден орденом Отечественной войны второй степени. Как грамотный офицер выполнял различные поручения штаба по оперативной работе. В ночных условиях лесной местности не раз с боем прорывался к полку, отражая атаки бродячих групп и проявляя при этом смелость и отвагу. Выполнял поручения по организации взаимодействия со стрелковыми полками, вовремя информировал командиров стрелковых подразделений и командиров. После демобилизации вернулся в Красногородский район. Работал директором учреждений народного образования, в органах исполнительной власти и на хозяйственной работе в Красногородском районе.

Медаль «За взятие Кенигсберга» была вручена Алексею Иванову красногородским райвоенкомом Шутовым 31 декабря 1946 года. В 1987 году экспонат был передан А. И. Ивановым в Псковский музей-заповедник.

Экспонат представлен в рамках выставочного проекта «Предметный мир войны», посвященного Победе советского народа в Великой Отечественной войне. Особенность проекта состоит в том, что он акцентирует внимание на единичных экспонатах, которые посетители не всегда замечают в формате целой экспозиции. На выставке представлены предметы солдатского быта, вещи военной поры, которые являются беспристрастными свидетелями событий военного времени. Экспонаты проекта регулярно обновляются, что дает возможность освещения различных аспектов истории Великой Отечественной войны.