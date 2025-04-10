Культура

Научная конференция «Сельские храмы. Незабытое» прошла в Изборске

Научно-практическая конференция «Сельские храмы. Незабытое» прошла в Изборске 10 и 11 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее-заповеднике «Изборск».

Фото: пресс-служба музея-заповедника «Изборск»

Гости могли услышать доклады, посвященные истории Изборска и Псковского края в разные периоды истории, познакомиться с результатами археологических исследований. Мероприятие прошло в палате Русской словесности и православной веры во флигеле дома купца Анисимов на улице Печорской, дом №41а.

«VII Научно-практическая конференция «Сельские храмы. Незабытое» посвящена сохранению историко-культурного и духовного наследия России и Псковской земли, богатой храмами и историческими памятниками. Проводилась при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, мастерской церковно-исторической живописи Санкт-Петербургской академии художеств имени И. Е. Репина под руководством академика Российской академии художеств, заслуженного художника Российской Федерации Александра Константиновича Крылова», - отметили в музее.