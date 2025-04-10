Культура

Лекция о космонавтике пройдёт в псковской библиотеке имени Василёва

Сегодня,12 апреля в 17.00 в историко-краеведческой библиотеке имени Василёва состоится лекция «День космонавтики! «Путь к звездам», сообщили в группе библиотеки в соцсети «ВКонтакте».

Изображение: Библиотека им. И.И. Василёва / «ВКонтакте»

Лекция предназначена для слушателей страше 14 лет.

В ходе мероприятия будут рассмотрены исторические аспекты и современные тенденции в области освоения космоса. О людях, которые приблизили нас к звёздам, расскажет заведующий сектором социокультурных программ Данила Чигаев.