Лекция о космонавтике пройдёт в псковской библиотеке имени Василёва

Сегодня,12 апреля в 17.00 в историко-краеведческой библиотеке имени Василёва состоится лекция «День космонавтики! «Путь к звездам», сообщили в группе библиотеки в соцсети «ВКонтакте».
Изображение: Библиотека им. И.И. Василёва / «ВКонтакте»
Лекция предназначена для слушателей страше 14 лет.
В ходе мероприятия будут рассмотрены исторические аспекты и современные тенденции в области освоения космоса. О людях, которые приблизили нас к звёздам, расскажет заведующий сектором социокультурных программ Данила Чигаев.