Культура

Умерла народная артистка РСФСР Нина Григорьева

Умерла народная артистка РСФСР Нина Григорьева, сообщил глава Чувашской Республики Олег Николаев в своем Telegram-канале.

«С глубокой скорбью сообщаю, что ушла из жизни народная артистка РСФСР, легенда Чувашского академического драматического театра Нина Ильинична Григорьева», — говорится в сообщении.

Прослужив в театре больше 60 лет, Григорьева примерила на себя огромное количество образов и сыграла множество ролей, среди которых «Бесприданница», «Айдар», «Варвары», «Власть тьмы», «Прощание с Матерой» и «Нарспи».