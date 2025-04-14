Культура

Почувствовать «…удовольствие воротиться в Михайловское» смогут слушатели вебинара на портале «Образование на русском»

Поучаствовать в online-вебинаре «Радуюсь удовольствию воротиться в Михайловское». Михайловское в переписке родителей А.С. Пушкина» в предстоящий четверг, 17 апреля, предлагают всем желающим Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина (Москва) и Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское». Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, занятие проведёт Юлия Узенёва — хранитель мемориальной усадьбы Пушкиных и Ганнибалов, кандидат исторических наук. Трансляция из Пушкинского заповедника состоится в рамках большого, рассчитанного на несколько лет, лекционного цикла «А.С. Пушкин и феномен литературной классики», уточнили в музее.

Пётр Бучкин. Михайловское. Вид с балкона дома Пушкина (1957). Из фондов Пушкинского заповедника

Тема вебинара выбрана не случайно, отметили в «Михайловском». В музее напомнили, что летом этого года исполняется 250 лет со дня рождения Надежды Осиповны Пушкиной, урождённой Ганнибал — матери поэта, «прекрасной креолки», как называли её современники.

«В конце 1820-х и в первой половине 1830-х годов родители Александра Сергеевича почти каждое лето проводили в своём псковском имении, рассказывает Юлия Узенёва. — В то время они часто писали дочери, Ольге Павлищевой, жившей по большей части в Варшаве, где служил её муж. В письмах они рассказывали о своей повседневной жизни в Михайловском — ведь это был милый их сердцу уголок, где чету окружали родственники и друзья-соседи. Эта переписка является для нас ценным источником информации: содержащиеся в ней сведения позволяют представить себе, как выглядело Михайловское, как был организован быт родителей Пушкина, как складывались их взаимоотношения с детьми».

Вебинар 17 апреля, как и заведено на портале, начнут в 16.00. Ссылки, по которым можно свободно подключиться к трансляции, уже размещены на официальном сайте Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское». В музее также уточнили, что для тех, кто хотел бы, но не сможет присоединиться к общему просмотру в назначенное время, на ресурсе ИРЯ предусмотрен раздел «Архив вебинаров», где можно прослушать лекцию в записи.

В заповеднике напомнили, что вебинары, подготовленные сотрудниками «Михайловского» для портала «Образование на русском», ориентированы, прежде всего, на преподавателей-русистов. Однако, как показывает практика, они вызывают серьёзный интерес у многих российских и зарубежных слушателей из числа тех, кто всерьёз изучает русский язык, литературу и культуру нашего Отечества. В разные годы специалисты из Пушкинского Заповедника проводили здесь беседы о, например, портретах и автопортретах Пушкина в экспозиции музея-усадьбы «Михайловское» (эту лекцию также читала Юлия Узенёва), об экранизациях романа «Евгений Онегин» (киноактёр и режиссёр, сотрудник «Михайловского» Дмитрий Могучев), о практике использования пушкинских фразеологизмов в экспозиционной и экскурсионной работе литературно-этнографического музея «Пушкинская деревня» — единственного в Псковской области музея деревянного зодчества под открытым небом (хранитель «Пушкинской деревни», кандидат филологических наук Вячеслав Козмин).