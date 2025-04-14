Культура

День рождения Вениамина Каверина отметят в Пскове лекциями, квизом и флешмобом

День рождения писателя Вениамина Каверина отметят в Пскове к 35-летию присвоения его имени областной детской библиотеке и 30-летию открытия памятника «Два капитана», сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

1-18 апреля проходит онлайн-акция «#Поздравь_Каверина», которая подразумевает размещение рилсов с хештегами на страницах в соцсети «ВКонтакте».

18 апреля в 19.00 состоится литературно-исторический квиз «Каверинский Псков» (Кофейно-винный бар «Каверин»).

19 апреля пройдет сразу несколько мероприятий:

11.00 - 14.00 - экскурсионная программа для участников из Санкт-Петербурга и Москвы (библиотека им. Каверина - музей романа «Два капитана», экскурсия по городу «Каверинский Псков – город Сани Григорьева»)

16.30 - концерт «Капитаны на театральной сцене» (Дом молодежи). (С участием детского театра «Кантабиле», солистов театра музыкальной комедии, ансамбля «Северное сияние» (Институт народов Севера), артистов театра «Гротеск» (Псков), видеообзор редких записей, «гитара по кругу»).

20 апреля в 13.00 состоится лекция полярного исследователя Владимира Мельника (Москва) «По следам двух капитанов» (библиотека им. Каверина), выставка его фоторабот.

Владимир Мельник – фотограф, координатор экспедиций в труднодоступных местах планеты, гид-проводник, полевой ассистент экспедиций О2А2. Опыт экспедиционной работы в Арктике с 2010 года: Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Северная Земля. Область интересов: история освоения Арктики, поиски следов пропавших экспедиций, особенности взаимодействия человека и белого медведя. Постоянный участник экспедиционного проекта «Открытый Океан: Архипелаги Арктики».

В 14.30 в этот же день пройдет лекция писателя и исследователя творчества Вениамин Каверина Оливии Штейн (Ксения Рыбакова, Санкт-Петербург) «Одиннадцатая аксиома» (ПОБДЮ им. Каверина).

Оливия Штейн — автор произведений для детей и подростков, член Академии русской словесности и изящных искусств имени Г.Р. Державина, Российского межрегионального союза писателей, участник проекта «Завтрашние классики: воспитание через слово», реализуемого Союзом детских и юношеских писателей при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В 15.00 состоится презентация «Перевод с прозаического на поэтический» (сравнение фрагментов из романа и из либретто) для гостей выступит Елена Кисленкова (ПОБДЮ им. В.А. Каверина).

Елена Кисленкова - Филолог. Окончила отделение структурной и прикладной лингвистики Санкт-Петербургского университета, работала в центре изучения иностранных языков «Эдукацентр», руководила культурными проектами петербургской сети магазинов зарубежной книги «Британия». С 1990 г. активный участник различных интеллектуальных игр, обладатель Малой Хрустальной совы в игре «Что? Где? Когда?», победительница игры, входила в состав правления Международной Ассоциации клубов «Что? Где? Когда?».

В 15.40 организуют открытое интервью пресс-секретаря мюзикла «Норд-Ост» Дарьи Моргуновой «Я только кое-что спрошу».

В 16.30 состоится лекция-концерт «Музыкальный ландшафт «Двух капитанов»: уличные песни и городские романсы 1920-1930-х годов» с участием артистов театра «Гротеск» (ПОБДЮ им. В.А. Каверина /Креативное пространство «Лофт»).

А в 17.45 пройдет флешмоб – хоровое исполнение «Капитаны собственной судьбы» из НО у памятника Двум капитанам.