Открылось 70-е заседание научной конференции «Археология и история Пскова и Псковской земли»

70-е заседание научной конференции «Археология и история Пскова и Псковской земли» «Семинар имени академика В. В. Седова» открылось в Пскове 22 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН
Местом проведения стала историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василева (площадь Ленина, 3). В 2025 году исполняется 45 лет со дня проведения первого заседания.
В этом году в семинаре исследователи из России (Москва, Санкт-Петербург, Псков, Великий Новгород, Тверь, Липецк, Пермь, Выборг) и Белоруссии (Минск) представят 55 докладов.
Все материалы семинара ежегодно публикуются в одноименном сборнике.
«Можно сказать, один из старых участников семинара. Семинар уже проходит 45 лет у нас здесь, в Пскове. Были годы, когда мы по три раза собирались в год, поэтому сегодня у нас 70-е заседание. Семинар основан выдающимся ученым, исследователем Пскова и всей Восточной Европы Валентином Васильевичем Седовым в 1980 году. Идея создать такой семинар у него возникла в связи с тем, что тогда же была организована объединенная Псковская археологическая экспедиция, в которой участвовали археологи из Пскова, Москвы, Ленинграда. И чтобы повысить ее научный уровень, Седов придумал такую идею – собираться и обсуждать свои научные достижения в узком кругу, который постепенно расширялся. Надо сказать, что идея оказалась чрезвычайно плодотворной. Именно благодаря семинару, ну, в частности, скажем, потому что были и другие факторы, благодаря семинару псковская археология поднялась на очень высокий уровень, на очень высокий научный уровень. И, в общем, псковские археологи и качество археологических работ, которые здесь происходят, известны во всей нашей Восточной Европе, во всей России. Тогда таких постоянно действующих семинаров еще не было ни в Новгороде, ни в Твери, ни в Москве. А в Псков приезжали самые видные археологи, все они были знакомы, конечно. Их приглашал сюда Валентин Седов, и вот благодаря этому псковичи очень поднялись в научном смысле», - рассказал сотрудник института археологии в Москве Николай Лопатин.
Организаторами являются Институт археологии РАН, Археологический центр Псковской области, Псковский музей -заповедник и комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области, историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василева.