Культура

70-е заседание научной конференции об археологии Псковской земли пройдёт с 22 по 24 апреля

70-е заседание научной конференции «Археология и история Пскова и Псковской земли» «Семинар им. академика В.В. Седова» пройдет в Пскове с 22 по 24 апреля. Местом проведения станет историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василева (площадь Ленина, 3). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Археологическом центре Псковской области.

Семинар проводится в Пскове с 1980 года. Первое заседание было организовано Институтом археологии АН СССР и Псковским государственным историко-архитектурным и художественным музеем-заповедником как научная площадка, где археологи, историки и специалисты иного профиля могли бы обмениваться опытом, координировать свои действия, обсуждать проблемы различного масштаба – от повседневных методических до самых глубоких, стоящих перед наукой.

Уже почти полвека Псковское археологическое сообщество хранит традиции основателей псковского семинара - Валентина Седова и Инги Лабутиной. В 2025 году сообществу исполняется 45 лет со дня проведения первого заседания.

На сегодняшний день работа семинара вышла за рамки региональной археологии, свидетельствуя о том, результаты археологического исследования Пскова и Псковской земли имеют общероссийское и европейское значение, рассказали в Археологическом центре Псковской области.

Заседания семинара давно носят междисциплинарный характер: помимо археологов и историков на конференции регулярно выступают с докладами и принимают участие в дискуссиях лингвисты, искусствоведы, историки архитектуры и искусства, этнографы, антропологи, реставраторы, учёные естественнонаучного профиля.

Семинар является одним из центров популяризации знаний об археологии и истории России в регионе и на прилегающих территориях. Экскурсоводы, студенты и просто интересующиеся историей Пскова всегда принимают участие в конференции в качестве слушателей.

В этом году в семинаре исследователями из России (Москва, Санкт-Петербург, Псков, Великий Новгород, Тверь, Липецк, Пермь, Выборг) и Белоруссии (Минск) будет представлено 55 докладов.

Все материалы семинара ежегодно публикуются в одноименном сборнике.

Организаторами являются Институт археологии РАН, Археологический центр Псковской области, Псковский музей -заповедник и комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области, историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василева. Формат – комбинированный: очное заседание в Пскове сопровождается видеоконференцией. Ссылка на подключение к конференции будет опубликована дополнительно.