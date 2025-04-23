Культура

Выставку «Магия Псковского неба» можно увидеть на Библионочи

Выставка «Магия Псковского неба» организована на Библионочи в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В.Я Курбатова 26 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На выставке представлены работы псковских астрофотографов: Владимира Колпакова, Сергея Попова, Максима Евдокимова и других.

Напомним, Библионочь проходит в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В.Я. Курбатова

26 апреля.

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В программе мероприятия семейный квест, интерактивные и настольные игры, книжные выставки, лекции, мастер-классы. Также в распоряжении гостей будет звездное небо. С 22:00 можно будет понаблюдать за небесными явлениями с помощью телескопа (если позволят погодные условия).

В 20:30 директор Псковского планетария Владимир Колпаков проведёт лекцию для всех желающих о первых космонавтах.

Все желающие могут посетить Библионочь по адресу Профсоюзная, 2 в эту субботу.