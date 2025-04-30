Культура

Псковский музей-заповедник завершил реконструкцию туалета

Псковский музей-заповедник завершил реконструкцию туалета, что имеет важное значение для комфорта посетителей культурного учреждения. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102,6) сообщила генеральный директор музея Светлана Мельникова.

Светлана Мельникова призналась, что долгое время размышляла о значении общественных пространств, вспоминая опыт писателя Даниила Гранина, который однажды выразил недовольство отсутствием удобного туалета рядом с достопримечательностями Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Гранин заявил, что страна, обладающая великолепными памятниками архитектуры и культуры, должна обеспечить достойные условия для всех желающих познакомиться с ними.

«И когда ему сказали, что в ближайшем окружении здесь нет туалета и что надо вернуться в музей, потом, когда была встреча с журналистами, он сказал: "Такие соборы стоят, такие коллекции сохранились, такие музейные пространства. Но о каком величии нации можно говорить, если она не может позволить себе приличного сортира?"» - вспоминает Светлана Мельникова.

Продолжая тему, директор вспомнила еще одно высказывание, но Петра I: «Состояние нации определяется туалетами и кладбищами».

Работа выполнена на собственные средства музея, что подчеркивает готовность учреждения вкладывать ресурсы в улучшение инфраструктуры, обеспечивающей доступ и удобство для широкой аудитории.

«Нам хочется, чтобы человек чувствовал себя комфортно», - заключила Светлана Мельникова.