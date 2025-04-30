Культура

В РФ определят лучшую детскую школу искусств

Минкультуры России объявлены условия проведения общероссийских конкурсов «Лучшая детская школа искусств» и «Лучший преподаватель детской школы искусств» 2025 года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области, ежегодные конкурсы проводятся в три этапа: первый — региональные отборы, второй — отборы по федеральным округам, третий — финальные испытания и церемония награждения в Москве.

В конкурсах этого года расширено число призеров, награждаемых денежными призами, а размеры денежных вознаграждений увеличены.

Общероссийский конкурс «Лучшая детская школа искусств» проводится в двух номинациях — среди городских и сельских ДШИ. Детские школы искусств, победившие в каждой из двух номинаций, будут награждены денежными премиями в размере 1 млн рублей. Остальные школы, вышедшие в финал конкурса, получат статус призера конкурса и денежные премии в размере 300 тыс рублей каждая. Кроме того Большим жюри может быть принято решение о присуждение специального приза одной из школ — участниц финала в размере 500 тыс рублей.

Общероссийский конкурс «Лучший преподаватель ДШИ» проводится по двум номинациям: «Лучший молодой преподаватель ДШИ» (среди преподавателей в возрасте до 35 лет включительно на дату проведения регионального этапа, без каких-либо ограничений по трудовому стажу) и «Лучший преподаватель ДШИ» (среди преподавателей от 36 лет, без каких-либо ограничений по трудовому стажу). Преподаватели, признанные победителями в двух номинациях, награждаются денежными премиями в размере 500 тыс рублей, остальные финалисты получают звания призеров конкурса и награждаются денежным премиями в размере 200 тыс руб каждая. Также решение большого жюри одному из участников федерального этапа может быть вручен специальный приз в размере 200 тыс рублей.

Региональные этапы конкурсов проводятся органами управления культурой субъектов Российской Федерации до 10 июня 2025 года. Информация о победителях регионального этапа направляется в оргкомитет конкурсов в срок до 1 июля 2025 года.

Положения о конкурсах и регистрация участников — на официальных страницах конкурсов: