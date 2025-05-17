Культура

В России прошла акция «Наша история», посвященная Дню музеев

Более 500 тысяч детей, их родителей и наставников приняли участие во всероссийской акции «Наша история», которая посвящена Дню музеев, сообщили в пресс-службе «Движения первых».

«С 12 по 18 мая во всех регионах России прошла акция «Движения первых» и Росдетцентра «Наша история», посвященная Международному дню музеев. В разных уголках страны к ней присоединилось более полумиллиона ребят, их родителей и наставников», - говорится в сообщении.

Как отметили в движении, участники акции организовали временную экспозицию, которая посвящена Году защитника Отечества. Дети приносили ценные и уникальные экспонаты, сохранившиеся в семье от родственника, сражавшегося в Великой Отечественной войне или спецоперации. Кроме того, участники акции подготовили аудио-сопровождение для гостей экспозиции, рассказывающее об истории экспоната и о его владельце.