Культура

Памятные жетоны получили участники нумизматической конференции в Пскове

Акционерное общество «Гознак» в честь проведения в Пскове XXIIΙ Всероссийской нумизматической конференции (ВНК) выпустило памятный жетон для всех участников мероприятия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фотографии: Псковский музей-заповедник

По инициативе Гознака в 1999 году была положена традиция выпуска на безвозмездной основе памятных жетонов ВНК, которые изготавливались монетными дворами Гознака к каждой конференции. И в этот раз на Санкт-Петербургском монетном дворе-филиале акционерного общества «Гознак» был выпущен памятный жетон «XXIII Всероссийская нумизматическая конференция». На одной стороне в центре изображен Троицкий собор города Пскова, часть крепостной стены и Средняя (Снетная) башня. На оборотной стороне изображены аверс и реверс псковской монеты XV века.

Организаторы конференции выражают искреннюю благодарность АО «Гознак» и его Санкт-Петербургскому филиалу. Данный жетон также войдет в нумизматическую коллекцию Псковского музея-заповедника.