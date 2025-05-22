Культура

Псковский музей подготовил программы для юных гостей в День защиты детей

На 1 июня во Дворе Постникова и Палатах у Сокольей башни подготовили познавательные программы для юных гостей и их родителей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Программа «В гости к псковскому купцу», 6+

Участники программы познакомятся с палатами купцов Постниковых, пройдут по этажам каменного «дворца», побывают в разных выставочных пространствах и узнают, какие секреты таит в себе жилой дом богатой купеческой семьи.

Начало в 11:00. Адрес: улица Олега Кошевого, 2. Телефоны для записи: +78112292259 и +78112292260.

Программа «В музей за сказкой», 0+

Программа посвящена укладу и быту русского крестьянина, его праздникам и заботам, а музейные предметы станут проводниками в мир русских сказок и чудес.

Начало в 13:00. Адрес: Комсомольский переулок, 7. Телефон для записи: +7 (8112) 33-13-90 доб.1