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Культура

Заведующая сектором маркетинга рассказала о трансформации роли библиотеки «Радуга»

28.05.2025 14:10|ПсковКомментариев: 0

Заведующая сектором маркетинга детской экологической библиотеки «Радуга» Ирина Столова рассказала, как изменились современные библиотеки, в эфире программы «Экосреда» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM). 

По словам Ирины Столовой, библиотека уже давно - не просто хранилище книг, которые можно взять на время. Это своеобразные информационные просветительские центры, которые занимаются трансляцией обычных передовых вещей для общества и детей. Она также отметила, что библиотеки поддерживают цели устойчивого развития государства и общества, так как они способствуют всеобщей грамотности, в том числе экологической.

«Наша библиотека стала центром притяжения для детей микрорайона Запсковье, поэтому мы, конечно, проводим просветительские мероприятия, мастер-классы, реализуем различные проекты и фестивали. Мы помогаем детям развивать свои творческие способности», - рассказала заведующая. 

Программа «Экосреда» выходит при поддержке завода «Титан-Полимер»

Источник: Псковская Лента Новостей
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