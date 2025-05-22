Культура

Заведующая сектором маркетинга рассказала о трансформации роли библиотеки «Радуга»

Заведующая сектором маркетинга детской экологической библиотеки «Радуга» Ирина Столова рассказала, как изменились современные библиотеки, в эфире программы «Экосреда» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

По словам Ирины Столовой, библиотека уже давно - не просто хранилище книг, которые можно взять на время. Это своеобразные информационные просветительские центры, которые занимаются трансляцией обычных передовых вещей для общества и детей. Она также отметила, что библиотеки поддерживают цели устойчивого развития государства и общества, так как они способствуют всеобщей грамотности, в том числе экологической.

«Наша библиотека стала центром притяжения для детей микрорайона Запсковье, поэтому мы, конечно, проводим просветительские мероприятия, мастер-классы, реализуем различные проекты и фестивали. Мы помогаем детям развивать свои творческие способности», - рассказала заведующая.

Программа «Экосреда» выходит при поддержке завода «Титан-Полимер»