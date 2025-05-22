Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
в «Покровском»
Господин Рейтингомер
ПЛН 25 ЛЕТ
«Райский уголочек» в Великих Луках
Псковская область 80-летие Победы
нейросети для предпринимателей
«Лавандовая ночь» в «Покровском»
Театр кошек Куклачева в Псковской области
Так вот ты какой Благородный олень!
160 Лет На страже здоровья
Агростартапы Псковской области
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
Задержание ректора ПсковГУ
 
 
 
ещё Культура 22.05.2025 09:540 «Ждите прилёта воздушных шаров»: вторая библиотека в Великих Луках готовится стать модельной 28.05.2025 13:350 Книга-воспоминание «Пленэр у Пушкина» вышла в свет 28.05.2025 12:350 Экспонаты для праздничной выставки «Вослед Пушкину» прибыли в «Михайловское» 28.05.2025 08:200 Действие нового сериала «Волчий берег» на НТВ будет происходить в Псковской области 28.05.2025 08:000 Первый раскоп заложили на Ворониной горе археологи 27.05.2025 19:410 Выставка «На службе русскому Отечеству. Фёдор Фёдорович Шуберт: штрихи к портрету» откроется в Полибино
 
 
 
Самое популярное 23.05.2025 22:040 Интерактив: Замшелая Ольга 26.05.2025 19:310 На 24-м году жизни скончалась псковская поэтесса Валерия Чудская 21.05.2025 12:270 Появилось видео горящего автобуса на Октябрьском проспекте в Пскове 26.05.2025 09:560 Если есть жалобы, зачем вы сюда пришли? — псковичи делятся впечатлениями от посещения поликлиник 21.05.2025 12:001 Пассажирский автобус горит на Октябрьском проспекте в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Книга-воспоминание «Пленэр у Пушкина» вышла в свет

28.05.2025 13:35|ПсковКомментариев: 0

В свет вышла книга-альбом «Пленэр у Пушкина. Зарисовки о творческой командировке в Михайловское» Геннадия Ельцова — с воспоминаниями о пребывании в Государственном Пушкинском заповеднике и репродукциями работ, созданных как непосредственно в псковских пушкинских местах, так и по итогам той поездки в музей в 2014 году.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», Геннадий Ельцов, художник из Эстонии, был одним из участников пленэра «Пушкиногорье», которые в 2000—2010-е годы регулярно устраивали в музее специально для профессиональных живописцев и графиков. В течение нескольких лет на таких «практиках» побывали художники из Москвы и Санкт-Петербурга, Пскова и Великого Новгорода, других городов России, а также из Беларуси и Эстонии.

Геннадий Ельцов на пленэре в музее-усадьбе «Тригорское» (фото: Пушкинский заповедник, 2014) и репродукция его работы «Банька. Тригорское» из фондов «Михайловского».

Сам Геннадий Ельцов рассказывал, что поездка к Пушкину оказалась для него очень значимой. Она пришлась на период, когда в его жизни случился «будто бы какой-то застой», а в псковских пушкинских местах художник почувствовал прилив сил и вдохновения. «Пленэр у Пушкина» сам Геннадий Ельцов назвал «наблюдательно-дневниковыми записками», в неё вошли большие фрагменты записей, которые живописец делал в те дни в псковских пушкинских местах.

«Я здесь. Эта атмосфера навела меня на размышление, и я, подсознательно понимаю, вдруг увидел себя. Вспомнил что здесь в этом месте уже был в детстве. Экскурсионная поездка из Эстонии со взрослыми руководителями. Солнечные дни. Безмятежная радость. Позже долгие годы я мысленно тянулся к этому впечатлению, и иногда подсознательно хотелось обязательно вернуться сюда к этому воздушному простору, который когда-то зацепил моё воображение. Особенно часто вспоминалась эта белая полосатая скамейка под густыми ветвями дерева, на холме, под рекой, в невыразимом раздолье, на котором раскинулась плавно вольными изгибами река Сороть», — пишет он в своей книге. И добавляет об уже взрослых своих впечатлениях: «Михайловское оставляет ощущение благого места, и, честно скажу, я ощущал в нём присутствие Пушкина».

Геннадий Ельцов. Храм Воскресения Словущего. Теребени (2014). Из фондов музея-заповедника «Михайловское».

Описывая свою жизнь на пленэре, художник с теплотой вспоминает Тригорский парк, и то, что, неожиданно для него и его товарищей по Объединению русских художников Эстонии, музейщики, «сверх обговоренных ранее условий», разрешили им работать не только на открытом воздухе, но и в интерьерах домов-музеев. «Рассматривая многочисленные экспонаты музея — старинные инкрустированные мебель, люстры, канделябры, часы, ковры, картины, гравюры и прочие необычно изящные предметы интерьера, пробегаюсь по строчкам цитат гения за стеклами рам. «...На свете нет ничего более верного и отрадного, чем дружба и свобода...», «...Надзор обманем караульный, / Восхвалим вольности дары И нашей юности разгульной / Пробудим шумные пиры...», — записал об этой работе художник. В доме Осиповых и Вульфов он создал и свой «Натюрморт в Тригорском» — веточки сирени в кувшине на окне, отступающая гроза, солнце.

В «Михайловском» напомнили, что для участников пленэра традиционно были организованы экскурсии, причём не только по заповеднику, а выполненные ими эскизы и готовые работы были показаны на специальной, итоговой выставке.

В фондах Пушкинского заповедника сейчас хранятся две работы Геннадия Ельцова — виды храма в опочецких Теребенях и баньки в мемориальной усадьбе Осиповых и Вульфов «Тригорское». Второй сюжет художник выбрал и для обложки своей книги, особо отметили в музее.

В Государственном Пушкинском заповеднике сердечно порадовались новой книжке-альбому Геннадия Ельцова, высказав надежду, что она станет своего рода приглашением приехать в Святогорье и в «Михайловское» для всех её читателей.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
На что вы надеетесь жить в старости?
В опросе приняло участие 119 человек
28.05.2025, 13:500 В регионы РФ начали передавать данные для обучения ИИ определять состояние лесов 28.05.2025, 13:400 Юношей из Псковской области приглашают на обучение в военную академию 28.05.2025, 13:350 Книга-воспоминание «Пленэр у Пушкина» вышла в свет 28.05.2025, 13:300 Вера Емельянова: Мы можем смело гордиться результатами наших детей
28.05.2025, 13:250 Ирина Столова: Я не следую за быстрой модой и покупаю более качественные вещи из натуральных материалов 28.05.2025, 13:220 В Пскове стартовало совещание по подведению итогов реализации проекта «Навигаторы детства»  28.05.2025, 13:180 Борис Елкин: У пограничников непростая служба, но вы с честью ее несете 28.05.2025, 13:130 День нейросетевого предпринимателя
28.05.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Особое мнение» с Владимиром Никитиным 28.05.2025, 12:590 Конкурс на лучшее фото с праздника «Все лучшее — детям!» запустит ПЛН 31 мая 28.05.2025, 12:500 Все мечтают о желтом «Феррари», а я - о желтом тракторе! - начинающие фермеры рассказали о своих агростартапах 28.05.2025, 12:430 Александр Котов: Многие поколения псковичей защищали государственную границу
28.05.2025, 12:350 Экспонаты для праздничной выставки «Вослед Пушкину» прибыли в «Михайловское» 28.05.2025, 12:300 Свыше 83% аптек в регионе расположены в городской местности — Псковстат 28.05.2025, 12:180 За срыв сроков капремонта лифта в псковской больнице подрядчика признали недобросовестным  28.05.2025, 12:120 Михаил Ведерников: Охрана границ всегда была важной задачей Псковской области
28.05.2025, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Экосреда»: Библиотека как центр экопросвещения 28.05.2025, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 28 мая 28.05.2025, 11:590 Комитет ГД одобрил проект о регулировании счета цифрового рубля в бюджете 28.05.2025, 11:550 Актрисы Московского театра покажут поэтическую программу в Пушкинских Горах
28.05.2025, 11:480 Сотрудников пограничной службы чествовали в Пскове 28.05.2025, 11:390 Реальный сектор заинтересован во внедрении решений на базе ИИ — Т1 28.05.2025, 11:280 Суд ограничил доступ к ролику с ответами на ЕГЭ по обществознанию 28.05.2025, 11:160 Только 54% псковичей посещали последний корпоратив в своей компании — опрос
28.05.2025, 11:100 Скоро отпуск, удастся ли отдохнуть? 28.05.2025, 10:590 В разработке учебника по духовно-нравственной культуре РФ участвует митрополит Тихон 28.05.2025, 10:580 «Выбор правильный»: Татьяна Фомченкова одобрила исключение обществознания из программы 6-7 классов 28.05.2025, 10:510 «Особое мнение»: Владимир Никитин о главном в политике, псковских патриотах и ситуации в КПРФ
28.05.2025, 10:460 ВТБ: Семьи в СЗФО чаще выбирают раздельный бюджет 28.05.2025, 10:440 Псковская Лента Новостей умеет показать события с интересного ракурса — Борис Елкин 28.05.2025, 10:320 Огнеборцы ликвидировали возгорание хозпостройки в гдовской деревне Сторожинец 28.05.2025, 10:280 «Дневной дозор»: Надо ли исключить обществознание из программы средней школы?
28.05.2025, 10:260 Александр Козловский: Пограничник — это тот, кто первым встает на защиту Отечества 28.05.2025, 10:180 Спасенная при пожаре в Плюссе женщина была доставлена в больницу 28.05.2025, 10:090 «Экосреда»: Библиотека как центр экопросвещения 28.05.2025, 09:570 Температура в 2025-2029 годах останется на высоком уровне
28.05.2025, 09:440 Герой-дружинник спас пожилую женщину из пожара в Плюссе 28.05.2025, 09:430 Надписи с призывами к покупке наркотиков устранили на железнодорожном мосту в Порхове 28.05.2025, 09:320 24% псковичей хотели бы возглавить компанию, в которой работают 28.05.2025, 09:201 Самые точные атомные часы и белки-аргонавты вошли в лучшие достижения ученых РФ
28.05.2025, 09:000 Привлекать к ответственности за клевету станет проще 28.05.2025, 08:400 Для действующих военных и ветеранов готовят ипотеку под 2% годовых 28.05.2025, 08:350 ФК «Псков» проиграл в четвертьфинале Кубка Северо-Запада 28.05.2025, 08:200 Действие нового сериала «Волчий берег» на НТВ будет происходить в Псковской области
28.05.2025, 08:000 Первый раскоп заложили на Ворониной горе археологи 28.05.2025, 07:300 Автоматы со здоровой едой могут стать альтернативой школьным столовым 28.05.2025, 07:060 В Пскове водитель пытался устроить конфликт из-за правил проезда на перекрестке с круговым движением 28.05.2025, 07:000 День пограничника отмечают в России 28 мая
27.05.2025, 22:000 Биохакер рассказала о двойственном воздействии Сети на когнитивные способности 27.05.2025, 21:410 В МВД раскрыли, как мошенники завладевают аккаунтами в WhatsApp 27.05.2025, 21:200 В РФ могут начать продавать энергетики по биометрии 27.05.2025, 21:010 «Гонки по вертикали»: Элла Памфилова в Пскове, «четыре России» и партии перед стартом. ВИДЕО
27.05.2025, 20:420 В РФ выявили четыре случая заражения геновариантом коронавируса NB.1.8.1 27.05.2025, 20:190 Цветы к мемориалу возложили в сквере Пограничников 27.05.2025, 20:020 Проектную документацию по реставрации объекта культурного наследия «Лазарет» согласовал профильный комитет 27.05.2025, 19:410 Выставка «На службе русскому Отечеству. Фёдор Фёдорович Шуберт: штрихи к портрету» откроется в Полибино
27.05.2025, 19:220 Умер актер Василий Фунтиков, сыгравший роль Кроша 27.05.2025, 18:530 Железную дорогу Псков — Гдов — Сланцы на порт Усть-Луга хотят восстановить по формуле ГЧП 27.05.2025, 18:300 Путин поддержал идею включить конкурс уличной культуры в молодежный нацпроект 27.05.2025, 18:050 «Гонки по вертикали»: Элла Памфилова в Пскове, «четыре России» и партии перед стартом
27.05.2025, 17:550 Семь блогеров путешествуют по Псковской области в рамках «Медиаразведки» 27.05.2025, 17:520 Волейбольный матч провели депутаты Собрания и члены Молодёжного парламента 27.05.2025, 17:510 ИТ-компании Псковской области приглашают в конкурсный отбор в акселератор Спринт 2.0 27.05.2025, 17:420 Мастер-классы по спортивному мечу проведут в Псковском кремле в День защиты детей
27.05.2025, 17:390 «Кузница»: Активный сезон дорожных работ. Крупные объекты, проблемные вопросы. ВИДЕО 27.05.2025, 17:380 Движение грузовиков на участке КАД в Петербурге перекроют из-за экономического форума 27.05.2025, 17:210 Алтайский пилот аэростата примет участие в великолукской встрече воздухоплавателей 27.05.2025, 17:090 Антон Мороз: Победа в праймериз — огромная ответственность и стимул для усердной работы
27.05.2025, 17:040 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 27 мая 27.05.2025, 16:550 Почти 2 тысячи случаев ОРВИ выявили за неделю в Псковской области 27.05.2025, 16:511 Программу и акцию ко дню рождения Пушкина подготовил Псковский театр драмы 27.05.2025, 16:490 45-я сессия Псковского областного Собрания переносится на 3 июня
27.05.2025, 16:320 Туризму — да! 27.05.2025, 16:280 На четырех участках трассы Р-23 «Псков» 28 мая ограничат скорость транспорта 27.05.2025, 16:250 Великолукских библиотекарей поздравили с профессиональным праздником 27.05.2025, 16:090 «Гайд-парк»: Александр Козловский об итогах Дня Победы и предварительном голосовании «Единой России». ВИДЕО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru