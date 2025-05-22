Культура

Книга-воспоминание «Пленэр у Пушкина» вышла в свет

В свет вышла книга-альбом «Пленэр у Пушкина. Зарисовки о творческой командировке в Михайловское» Геннадия Ельцова — с воспоминаниями о пребывании в Государственном Пушкинском заповеднике и репродукциями работ, созданных как непосредственно в псковских пушкинских местах, так и по итогам той поездки в музей в 2014 году.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», Геннадий Ельцов, художник из Эстонии, был одним из участников пленэра «Пушкиногорье», которые в 2000—2010-е годы регулярно устраивали в музее специально для профессиональных живописцев и графиков. В течение нескольких лет на таких «практиках» побывали художники из Москвы и Санкт-Петербурга, Пскова и Великого Новгорода, других городов России, а также из Беларуси и Эстонии.

Геннадий Ельцов на пленэре в музее-усадьбе «Тригорское» (фото: Пушкинский заповедник, 2014) и репродукция его работы «Банька. Тригорское» из фондов «Михайловского».

Сам Геннадий Ельцов рассказывал, что поездка к Пушкину оказалась для него очень значимой. Она пришлась на период, когда в его жизни случился «будто бы какой-то застой», а в псковских пушкинских местах художник почувствовал прилив сил и вдохновения. «Пленэр у Пушкина» сам Геннадий Ельцов назвал «наблюдательно-дневниковыми записками», в неё вошли большие фрагменты записей, которые живописец делал в те дни в псковских пушкинских местах.

«Я здесь. Эта атмосфера навела меня на размышление, и я, подсознательно понимаю, вдруг увидел себя. Вспомнил что здесь в этом месте уже был в детстве. Экскурсионная поездка из Эстонии со взрослыми руководителями. Солнечные дни. Безмятежная радость. Позже долгие годы я мысленно тянулся к этому впечатлению, и иногда подсознательно хотелось обязательно вернуться сюда к этому воздушному простору, который когда-то зацепил моё воображение. Особенно часто вспоминалась эта белая полосатая скамейка под густыми ветвями дерева, на холме, под рекой, в невыразимом раздолье, на котором раскинулась плавно вольными изгибами река Сороть», — пишет он в своей книге. И добавляет об уже взрослых своих впечатлениях: «Михайловское оставляет ощущение благого места, и, честно скажу, я ощущал в нём присутствие Пушкина».

Геннадий Ельцов. Храм Воскресения Словущего. Теребени (2014). Из фондов музея-заповедника «Михайловское».

Описывая свою жизнь на пленэре, художник с теплотой вспоминает Тригорский парк, и то, что, неожиданно для него и его товарищей по Объединению русских художников Эстонии, музейщики, «сверх обговоренных ранее условий», разрешили им работать не только на открытом воздухе, но и в интерьерах домов-музеев. «Рассматривая многочисленные экспонаты музея — старинные инкрустированные мебель, люстры, канделябры, часы, ковры, картины, гравюры и прочие необычно изящные предметы интерьера, пробегаюсь по строчкам цитат гения за стеклами рам. «...На свете нет ничего более верного и отрадного, чем дружба и свобода...», «...Надзор обманем караульный, / Восхвалим вольности дары И нашей юности разгульной / Пробудим шумные пиры...», — записал об этой работе художник. В доме Осиповых и Вульфов он создал и свой «Натюрморт в Тригорском» — веточки сирени в кувшине на окне, отступающая гроза, солнце.

В «Михайловском» напомнили, что для участников пленэра традиционно были организованы экскурсии, причём не только по заповеднику, а выполненные ими эскизы и готовые работы были показаны на специальной, итоговой выставке.

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В фондах Пушкинского заповедника сейчас хранятся две работы Геннадия Ельцова — виды храма в опочецких Теребенях и баньки в мемориальной усадьбе Осиповых и Вульфов «Тригорское». Второй сюжет художник выбрал и для обложки своей книги, особо отметили в музее.

В Государственном Пушкинском заповеднике сердечно порадовались новой книжке-альбому Геннадия Ельцова, высказав надежду, что она станет своего рода приглашением приехать в Святогорье и в «Михайловское» для всех её читателей.