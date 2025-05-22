Культура

Артур Гайдук требует остановить уничтожение памятника при строительстве моста в Усвятах

Депутат Псковского областного Собрания от «Яблока» Артур Гайдук обратился в Министерство культуры РФ, Эрмитаж и УМВД России по Псковской области по поводу строительства пешеходной переправы через протоку между озерами Городечное и Усвятское в поселке Усвяты. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии «Яблоко», в ходе строительства уже началось уничтожение памятника археологического наследия мирового уровня.

Фото: глава Усвятского муниципального округа Дмитрий Петров / «ВКонтакте»

«Стройка начата без производства археологических раскопок на территории одной из охраняемых государством неолитических стоянок, открытых в 1960-х годах. Ученые обнаружили рядом с этим местом 36 памятников, позволивших раскрыть историю территории от палеолита до Средневековья. Находки эпохи неолита с места стоянки хранятся в том числе в Эрмитаже», - рассказали в партии.

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Контракт на изготовление проектно-сметной документации на строительство моста администрация Усвятского муниципального округа заключила с ООО «ПК ЛидерГрупп». В составе проекта был раздел по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.

По мнению директора Археологического центра Псковской области Марины Кулаковой, в разделе по обеспечению сохранности объекта культурного наследия сделан справедливый вывод о том, что любые работы с использованием тяжелой строительной техники, проводимые в границах территории памятников археологии, а также на участках, непосредственно с ними связанных, возможны только после проведения предварительных археологических исследований.

«Сначала в проект было заложено проведение археологических раскопок, но потом их по неизвестной причине заменили надзором, для которого ничего не было организовано. Археологи утверждают, что работы все равно необходимо останавливать, так как "в котлованах пошли находки". Но вместо этого строители начали вкручивать сваи и назвали это "подготовительными работами"», - добавили в отделении партии.

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Нарушения обнаружил старший научный сотрудник отдела славянско-финской археологии Института истории материальной культуры РАН Иван Еремеев, который 13 декабря 2024 года проводил в Усвятском районе археологические разведки. Археолог установил, что бурение происходило на территории памятника, обозначенного как стоянка Усвяты–III и в районе стоянки Усвяты–IV. Никакого официального археологического надзора за происходящим в этот день не было.

«Иван Еремеев обратился в региональный комитет по охране объектов культурного наследия и областную прокуратуру. В ответе из правительства Псковской области от заместителя губернатора Ольги Тимофеевой подтверждается, что работы ведутся в границах памятника археологии и на одном из вырытых котлованов раскопки необходимо провести. Но это не привело к проведению археологических исследований даже в таком ограниченном виде. Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области бездействует при разрушении памятника археологии мирового значения и по существу покрывает нарушение закона», - заявили в псковском «Яблоке».

При этом контракт на разработку проекта с ООО «ПК ЛидерГрупп» был расторгнут, так как выяснилось. что документация не прошла государственную экспертизу. Новый контракт на строительство моста был заключен с ООО «Дорстрой-Инновация».

Артур Гайдук просит Минкульт выдать предписание о немедленной остановке всех строительных работ и потребовать внесения изменений в проект строительства пешеходного моста, Эрмитаж — провести независимую экспертизу проекта строительства, плана спасательных археологических работ и оценить степень разрушений объекта культурного наследия федерального значения, а управление МВД — возбудить уголовное дело по факту уничтожения или повреждения объектов культурного наследия народов Российской Федерации, взятых под охрану государства.