Культура

В День защиты детей псковский музей запустит праздничные программы на четырех площадках

В День защиты детей Псковский музей-заповедник проведет уникальные детские программы сразу на четырех площадках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Изображения: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Программа «Археологическая карта Мирожского монастыря» в 12:00 под открытым небом (Мирожская набережная, 2). Участников ждут пять площадок-локаций, где они смогут узнать о том, как строили Спасо-Преображенский собор (и как в целом строятся храмы), о растворах, красках, технологии росписи храмов, можно ли найти краски для росписи стен прямо под ногами, что такое «фреска», как она выглядит, бытовые находки в раскопках, как строилась жизнь на территории монастыря и что находят археологи здесь в наши дни. Записаться: +78112331535.

Мастер-классы от клуба исторической реконструкции «Орден» с 14:00 до 18:00 в Псковском кремле (Кремль, 4). Посетители смогут поучаствовать в битвах на спортивных мечах, примерить на себя доспехи и сфотографироваться в них, посмотреть на состязания воинов и попробовать собственные силы.

Вход свободный.

Программа «В гости к псковскому купцу» в 11:00 во Дворе Постникова (улица Олега Кошевого, 2). Участники программы познакомятся с палатами купцов Постниковых, пройдут по этажам каменного «дворца», побывают в разных выставочных пространствах и узнают, какие секреты таит в себе жилой дом богатой купеческой семьи. Записаться: +78112292259 и +78112292260.

Программа «В музей за сказкой» в 13:00 в Палатах у Сокольей башни (Комсомольский переулок, 7). Программа посвящена укладу и быту русского крестьянина, его праздникам и заботам, а музейные предметы станут проводниками в мир русских сказок и чудес. Записаться: +78112331390 (доб. 1).