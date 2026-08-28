 
Культура

И. о. директора Детской музыкальной школы №1 в Пскове назначен Константин Абабков

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Исполняющим обязанности директора Детской музыкальной школы №1 имени Николая Римского‑Корсакова назначен руководитель заслуженного коллектива народного творчества ансамбля «Сказ» имени Виталия Румянцева, обладатель почетного звания «Душа земли Псковской» Константин Абабков, сообщил глава Пскова Борис Елкин в Telegram. 

Фотографии: Борис Елкин / Telegram

«Константин Абабков — человек, чьё имя уже стало символом преданности народной культуре и музыкальному искусству», - отметил Борис Елкин.

Глава Пскова лично встретился с Константином Абабковым — поговорили о ближайших планах и перспективах развития школы.

«Убедился ещё раз: перед нами не просто талантливый руководитель, а человек, искренне болеющий за дело и глубоко понимающий ценность музыкального образования. Более 20 лет он руководит легендарным заслуженным коллективом народного творчества — ансамблем «Сказ» имени Виталия Румянцева, бережно сохраняя и развивая традиции народной музыки. Константин Владимирович — не только блестящий музыкант и дирижёр, виртуозно владеющий балалайкой, но и талантливый педагог: уже несколько лет он преподаёт в этой же школе, передавая мастерство юным музыкантам», - пишет Борис Елкин.

Талант и труд Константина Абабкова по достоинству оценены высокими наградами и званиями: «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», «Заслуженный деятель искусств Псковской области», «Душа России», «Душа земли Псковской».

«Уверен, что под руководством Константина Абабкова Детская музыкальная школа №1 продолжит быть точкой притяжения для юных талантов, а традиции музыкального образования в Пскове получат новое развитие. Поздравляю Константина Владимировича с назначением и желаю успехов на новом ответственном посту!» - заключил Борис Елкин. 

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