Культура

Библиотекари Пскова и Смоленска подписали договор о сотрудничестве

Централизованная библиотечная система Пскова и Централизованная библиотечная система Смоленска подписали договор о сотрудничестве, сообщили Псковской Ленте Новостей в организации.

Это произошло на круглом столе «Стратегия развития библиотек в меняющемся мире» в псковской Историко-краеведческой библиотеке им. И.И. Василёва, где библиотекари двух городов поделились опытом и договорились перенимать лучшие практики.

Напомним, на 30-летие Общероссийского дня библиотек смоленские библиотекари решили отправиться в Псков, чтобы не только познакомиться с нашими достопримечательностями, но и подружиться со своими псковскими коллегами.

Встреча началась с экскурсии по обновлённому зданию бывшего кинотеатра «Октябрь», где теперь располагается Историко-краеведческая библиотека Пскова. Смоленские библиотекари были впечатлены масштабами новой псковской городской библиотеки и с сожалением констатировали, что у них в городе пока нет таких грандиозных библиотечных пространств, к тому же в гибридном формате с музейной экспозицией.

Кроме того, смоляне удивились тому, что книжный фонд псковских городских библиотек намного превосходит книжный фонд ЦБС Смоленска (480 тысяч экземпляров против 392 тысяч) при том, что в Смоленске 18 городских библиотек, а в Пскове всего 11. Гости из Смоленска сказали, что теперь будут работать над тем, чтобы догнать псковичей.

Посещаемость псковских библиотечных сайтов поразила смоленских библиотекарей настолько, что они даже спросили: «Как вы выкручиваетесь?» Ведь смоленские библиотеки для того, чтобы поднять посещаемость своего электронного ресурса, раз в месяц по очереди обязательно проводят в соцсетях конкурсы с голосованием на сайте Централизованной библиотечной системы.

Псковские библиотекари гордо ответили им, что им не приходится «выкручиваться». И потому, что у Централизованной библиотечной системы большей сайтов – четыре. И потому, что там столько полезной, в том числе краеведческой, информации, что 30 тысяч посетителей в месяц и сами заходят на псковские библиотечные сайты, активно пользуясь этим ценным ресурсом.

Модельных библиотек в Централизованной библиотечной системе Пскова оказалось вдвое больше (в Пскове их четыре, а в Смоленске – пока только две).

Псковские библиотечные практики тоже вызвали у библиотекарей огромный интерес. В частности, они с большим интересом послушали доклад заведующей Библиотекой – Центром детского чтения на улице Розы Люксембург Натальи Петровой о том, как эта библиотека в прошлом году попробовала организовать на летних каникулах первый платный лагерь дневного пребывания и как теперь родители встают в очередь перед каждыми каникулами, чтобы заранее записать своих детей в этот библиотечный лагерь, где можно и развлечься, и помастерить, и узнать что-то интересное, и пообщаться с известными писателями.

Проект псковской Детской экологической библиотеки «Радуга» (победителя VIII Всероссийского конкурса «ЭкоБиблиотека года» в номинации «Экология и охрана окружающей среды) под названием «Полка», который помогает псковским библиотекарям знакомить подростков с современной литературой через общение с писателями, ещё больше удивил смоленских библиотекарей. Они сказали, что пробовали привлекать для тех же целей столичных блогеров, но это были разовые акции, а теперь обязательно тоже попробуют вот так же системно работать над проблемой.

А когда смоляне узнали, как псковская библиотека «Диалог» проводит краеведческую работу со своими читателями с помощью квестов, то даже подарили заведующей этой библиотекой Елене Ефимовой настольную игру «Из Смоленска в Смоленск». И, в свою очередь, похвастались, что организовали в Смоленске автоквест, а также сумели договориться с тамошней «Пятёрочкой» и проводят некоторые свои мероприятия прямо в супермаркетах.

Заведующая Библиотекой – Центром общения и информации им. И.Н. Григорьева Наталья Копаницкая поделится с библиотекарями из Смоленска опытом проведения мероприятий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. А также попеняла смолянам, что они до сих пор не участвовали в международной акции «Читаем Григорьева вместе». Те пообещали исправиться.

Псковские библиотекари после этого рассказали коллегам из Смоленска о других своих многочисленных международных и межрегиональных проектах и тоже пригласили смолян в них участвовать. А также подарили гостям книги, которые были изданы Централизованной библиотечной системой Пскова (в том числе путеводители по пушкинским местам Пскова и по псковским библиотекам).

Смоленские библиотекари рассказали, как они организуют у себя практику для студентов университета, которые обучаются по специальности «Библиотековедение», и похвастались, что у них в Смоленске учатся на библиотекарей в том числе студенты из Невеля и Великих Лук.

В итоге смоленские библиотекари сказали, что они очень хотят продолжать взаимодействие со своими псковским коллегами, потому что у нас много общего: креативность, стремление развиваться и даже историческая похожесть двух наших пограничных городов с крепостями.

Встреча завершилась подписанием официального документа о сотрудничестве, под которым поставили свои автографы директор Централизованной библиотечной системы города Смоленска Светлана Кудрявцева и и.о. директора Централизованной библиотечной системы Пскова Людмила Слабченко.