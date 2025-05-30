Культура

Академический хор псковского Дома офицеров стал лауреатом всероссийского конкурса

Академический женский хор «Еще не вечер» Дома офицеров стал лауреатом I степени на Всероссийском многожанровом конкурсе «Творческие люди страны - 2025», сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении культуры города Пскова.

Фото: Управление культуры города Пскова

В управлении отметили, что «Баллада о солдате», которую хор исполнил на конкурсе, это не просто песня, это целая история, пропущенная через сердца и души хористов.

«Поздравляем участников хора, руководителя коллектива Татьяну Сытник и концертмейстера Олега Ковалева!» - добавили в управлении.