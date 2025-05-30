Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Райский уголочек» в Великих Луках
Псковская область 80-летие Победы
Что делать При укусе клеща
нейросети для предпринимателей
Господин Рейтингомер
Летняя терраса ресторана «Гельдт»
ПЛН 25 ЛЕТ
Так вот ты какой Благородный олень!
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
Легкая кухня Ягодный пудинг
160 Лет На страже здоровья
Летняя терраса «Покровский»
Агростартапы Псковской области
Классная семья
Задержание ректора ПсковГУ
 
 
 
ещё Культура 30.05.2025 10:130 Глеб Травин — «кругостранное» путешествие на велосипеде. «Разговоры о важных». ВИДЕО 04.06.2025 12:320 Изборский музей приглашает отправиться в экопоход к Словенским ключам 04.06.2025 11:580 Гостям Псковского кремля напомнили об ограничении прохода из-за реставрации собора 04.06.2025 10:280 Вход в уникальное экспозиционное пространство в Пушкинском заповеднике в день рождения поэта будет бесплатным 04.06.2025 09:300 В Подмосковье открывают выставку про тригорский приют Пушкина 03.06.2025 21:200 Бесплатно посетить изборский музей смогут пенсионеры и несовершеннолетние 4 июня
 
 
 
Самое популярное 02.06.2025 14:110 Завод «Ресурскапитал» в Печорах закрывается 29.05.2025 16:486 Губернаторы — держитесь! 31.05.2025 15:200 Спортсмен погиб во время ралли в Пушкинских Горах 30.05.2025 12:350 Стали известны имена новых членов Российской академии наук 29.05.2025 11:100 Момент падения мачты на улице Юбилейной в Пскове попал на видео
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Изборский музей приглашает отправиться в экопоход к Словенским ключам

04.06.2025 12:32|ПсковКомментариев: 0

В День эколога, 5 июня, музей-заповедник «Изборск» приглашает всех желающих принять участие в экологическом походе по тропе к Словенским ключам, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фотографии: Изборский музей-заповденик

В программе экопохода два этапа: сбор полевого материала и занятие с микроскопом.

Сначала группа отправится в лесопарковую зону, где будет собирать образцы растений, насекомых, а также возьмёт пробы воды из Словенских ключей и Городищенского озера. Вернувшись в музейную лабораторию, участники похода смогут самостоятельно исследовать собранные материалы под микроскопом.

С собой необходимо взять удобную обувь и головной убор, легкий перекус и бутылку воды, репелленты от кровососущих насекомых. 

 

Сбор группы состоится 5 июня в 14:00 у выставочного зала музея-заповедника «Изборск» (улица Печорская, дом 37).

Продолжительность экопохода – 1 час 30 минут.

Запись по телефону: 8 (8112) 33-16-17.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как ваш ребенок проведет летние каникулы?
В опросе приняло участие 71 человек
04.06.2025, 13:280 Денис Кузнецов: Платежная дисциплина псковичей постепенно улучшается 04.06.2025, 13:260 42 тысячи человек приняли обряд крещения в зоне СВО — митрополит Матфей 04.06.2025, 13:240 В городском конкурсе ТОС в Пскове победили 34 проекта 04.06.2025, 13:160 Митрополит Матфей: Церковь объединяет людей в молитвенном общении
04.06.2025, 13:120 Музыкальную программу праздника поэзии в «Михайловском» откроет «Золотой век» Олега Погудина 04.06.2025, 13:070 Обвиняемые в подготовке покушения на митрополита Тихона не признали вину 04.06.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с митрополитом Матфеем 04.06.2025, 12:550 Ростех выбрал для предприятий «оборонки» ИИ-решение от российских разработчиков 
04.06.2025, 12:410 Летняя терраса открылась в псковском ресто-баре «Моя история» 04.06.2025, 12:320 Изборский музей приглашает отправиться в экопоход к Словенским ключам 04.06.2025, 12:150 Наталье Ильиной продлили срок содержания под стражей 04.06.2025, 12:040 Инспекторы ДПС остановили в Пскове пьяного водителя Nissan
04.06.2025, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Михаилом Ивановым 04.06.2025, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 4 июня 04.06.2025, 11:580 Гостям Псковского кремля напомнили об ограничении прохода из-за реставрации собора 04.06.2025, 11:540 Александр Седунов: На ПЛН всегда узнаешь о новом, важном и интересном
04.06.2025, 11:500 Ярмарка вакансий для осужденных прошла в СИЗО-2 в Великих Луках 04.06.2025, 11:490 Елена Даньшова: «Песня» об уменьшении нагрузки на учителя у нас зовется «стоном» 04.06.2025, 11:450 Арт-объект откроют в Печорах в рамках старта первого заезда проекта «Истоки.Школа» 04.06.2025, 11:390 МТС разработала ИИ-сервис для экомониторинга в Псковской области
04.06.2025, 11:370 Жители Псковской области поддались на уловки кибермошенников 04.06.2025, 11:350 Денис Кузнецов: Рост цен на вывоз ТКО связан с увеличением стоимости топлива 04.06.2025, 11:310 Актуальные проблемы на встречах с людьми. Антон Мороз на округе №3. ВИДЕО 04.06.2025, 11:220 Неизвестный незаконно оформил на великолучанина кредит
04.06.2025, 10:450 «Коммунальный ликбез»: Изменения в предельных тарифах на услуги регоператора ТКО. ВИДЕО 04.06.2025, 10:310 Стал известен маршрут театрализованного шествия в Пскове 6 июня 04.06.2025, 10:280 Вход в уникальное экспозиционное пространство в Пушкинском заповеднике в день рождения поэта будет бесплатным 04.06.2025, 10:240 ФК «Луки-Энергия» сыграет с «Иркутском» 8 июня
04.06.2025, 10:100 «Собственной персоной»: Митрополит Матфей о роли РПЦ в современном обществе 04.06.2025, 10:010 Автомобиль и жилые дома спасли при пожаре в Пскове 04.06.2025, 09:550 «Лёгкая кухня»: ягодный пудинг 04.06.2025, 09:520 Жителя Великих Лук лишили права владения огнестрельным оружием
04.06.2025, 09:500 «Гайд-парк»: Зампредседателя Псковской гордумы Михаил Иванов о депутатской работе и общественной деятельности 04.06.2025, 09:460 68% псковичей не боятся одиночества – опрос 04.06.2025, 09:300 В Подмосковье открывают выставку про тригорский приют Пушкина 04.06.2025, 09:150 В РФ появится новая система киберзащиты для граждан
04.06.2025, 08:560 Уголовное дело возбудили в отношении трех жителей Гдовского района за производство наркотиков 04.06.2025, 08:400 Поезд Санкт-Петербург — Великие Луки вернется на Витебский вокзал 04.06.2025, 08:200 Отпраздновать международный День бега совместной тренировкой приглашают псковичей 7 июня 04.06.2025, 08:000 Ломбарды пожаловались на требование возвращать сданные из-за мошенников вещи
04.06.2025, 07:300 В ГД предложили разрешить нарушителям правил ЕГЭ пересдачу в текущем году 04.06.2025, 07:000 Всемирный день бега отмечают 4 июня 03.06.2025, 22:001 Почему женщины соглашаются на роль любовниц, рассказал психолог 03.06.2025, 21:400 Об услуге «Автоплатёж» для самозанятых рассказали псковские налоговики
03.06.2025, 21:200 Бесплатно посетить изборский музей смогут пенсионеры и несовершеннолетние 4 июня 03.06.2025, 21:070 Академический хор псковского Дома офицеров стал лауреатом всероссийского конкурса 03.06.2025, 21:000 Монтаж балок пролетного строения завершен на мосту через реку Полонка 03.06.2025, 20:550 Плановые отключения электроэнергии произойдут в Псковском районе
03.06.2025, 20:400 О преимуществах электронных квитанций рассказали в псковском фонде капремонта 03.06.2025, 20:200 Кот не прошел ветконтроль на российской границе в Псковской области 03.06.2025, 20:000 Пенсионеров приглашают на экскурсии в псковском музее в первую среду июня 03.06.2025, 19:500 Двух жителей Дно лишили водительских прав по иску прокурора
03.06.2025, 19:400 Псковские растения появились в Ботаническом саду города-побратима Нойса 03.06.2025, 19:300 Менее 2 тысяч случаев ОРВИ выявили за неделю в Псковской области 03.06.2025, 19:200 Т1 Интеграция и Нетрика объединяют экспертизу в технологически сложных отраслях 03.06.2025, 18:500 На двух участках трассы Р-23 «Псков» ограничат скорость транспорта 4 июня
03.06.2025, 18:190 «Коммунальный ликбез»: Изменения в предельных тарифах на услуги регоператора ТКО 03.06.2025, 18:170 Лучшие общественные советы определят в Псковской области в конце года 03.06.2025, 18:110 «Эхономика»: Выдержит ли Россия еще 3 года санкций и «военной» экономики? ВИДЕО 03.06.2025, 18:080 Входы на встречу воздухоплавателей в Великих Луках оборудуют металлодетекторами 
03.06.2025, 18:040 Борис Елкин: Приятно, что ПЛН включилась в празднование Дня защиты детей  03.06.2025, 17:530 Порхович предстанет перед судом за незаконное хранение оружия и кражу 03.06.2025, 17:510 «Беседка»: Дни Пушкинской поэзии и русской культуры-2025. ВИДЕО 03.06.2025, 17:500 Александр Котов об отчете правительства, проблемах образования и нелегальных экскурсоводах
03.06.2025, 17:480 Отмена комиссий помогла ипотеке в мае — ВТБ 03.06.2025, 17:470 Татьяна Фомченкова: Парламентский час затронул множество актуальных тем образования 03.06.2025, 17:370 Ко дню рождения Юрия Спегальского 03.06.2025, 17:330 Минпромторг хочет запретить госзакупки телевизоров иностранного производства
03.06.2025, 17:310 Акцент на главном — губернатор отчитался о деятельности правительства за 2024 год 03.06.2025, 17:300 Пути вывода российской экономики из кризиса предложил Игорь Савицкий 03.06.2025, 17:250 Полицейские встретились со школьниками в лагерях Великих Лук 03.06.2025, 17:220 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» 3 июня
03.06.2025, 17:110 «Гонки по вертикали»: другая политическая реальность 03.06.2025, 17:080 Подтверждение возраста по биометрии при покупке товаров запустят в РФ 03.06.2025, 17:050 «Потягнем за Отечество!»: Герои Советского Союза Маншук Маметова и Алия Молдагулова 03.06.2025, 17:020 Движение транспорта ограничат из-за проведения «кей-граба» в Великих Луках
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru