Культура

Псковичей приглашают на тур в Вечашу

Псковичей приглашают на тур в усадьбу Николая Римского-Корсакова в Вечаше, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

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«В эту субботу в 10:30 мы отправляемся в путешествие в сердце русской музыкальной истории – в живописную деревню Вечаша, где среди тихих озер и вековых дубов сохранилась усадьба великого композитора Николая Андреевича Римского-Корсакова. Здесь, вдали от городской суеты, он создавал свои знаменитые оперы – "Садко", "Сказка о царе Салтане", "Царская невеста" и "Ночь перед Рождеством", вдохновляясь природой и народными преданиями Псковского края», - рассказали в музее.

Участников экскурсии ждут: